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Общество

Богородские школьники присоединились к киноурокам, которые сподвигли их на добрые дела

11 ноября 2022 17:28  [300] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Образовательные учреждения Нижегородской области принимают участие во Всероссийском проекте "Киноуроки в школах России". Он реализуется в рамках проекта "Новая школа" партии "Единая Россия". 

Так, в Богородской школе №1 ученики младших классов посмотрели фильм "Пять дней".  

Дети познакомились с жизненной историей главного героя Максима, который переехал в новый город  и хочет жить тихо и спокойно, «параллельно» по отношению к другим. Но все меняет его встреча с девочкой Машей, которая, несмотря на свое слабое здоровье, помогает и дарит добро всем тем, кто в нем нуждается. За пять дней Максим находит новых друзей, участвует в жизни города и помогает людям. Он убеждается в том, что дружба и помощь другим очень важны в этой жизни.

"Это замечательный проект. Эти короткометражные фильмы с детьми, о детях и созданные благодаря детям учат очень многому. Для меня значимо как для педагога, что ребята включаются, эмоционально реагируют на ту или иную ситуацию. Задумываются, что они сами, возможно, сделали что-то не так, неправильно, на что-то важное не обращали внимания. Там на самом деле истины простые, но не всегда мы о них помним. А эти фильмы дают нам возможность вспомнить и осознать. Причем не только детям, но и нам - взрослы", - поделилась впечатлениями советник директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями общеобразовательной школы №1 Богородска Лариса Фегер. 

После просмотра фильма юные зрители делились впечатлениями, сравнивали себя с главными героями, обсуждали их поступки и выбор. 

Кроме того, по итогам киноуроков ученики готовят и проводят тематические акции и социальные практики.

Богородские младшеклассники создали свое "Дерево добра", прикрепив на него листочки с описанием добрых и полезных дел, которые готовы сделать для других. Также они своими руками смастерили экологические кормушки для птиц из кожуры апельсинов, наполнили их семечками и развесили на деревьях.

Кроме того, школьники разработали специальные буклеты о своей акции "Доброе дело – покормите птиц зимой" и раздают их другим ученикам. 

А ученики старших классов посмотрели фильм "Там, где мечтают медведи", который затрагивает темы экологии и ответственности за близких людей и за свою малую родину.

Как отметила региональный координатор партпроекта "Новая школа" Маргарита Банникова, формат киноуроков нашел большой отклик и у детей, и у педагогов, проект пользуется большой популярностью. В этом году в нем принимают участие все школы области. 

"В рамках образовательного проекта каждый киноурок включает в себя три этапа: просмотр фильма, обсуждение и проведение социальной практики – доброго и полезного дела. Их главная миссия заключается в том, что они транслируют понятным для детей языком наши нравственные ценности, учат думать, анализировать свои поступки, свое отношение к другим, окружающему миру. Фильмы показывают детям, насколько важно проявлять такие качества, как доброта, милосердие, ответственность, благородство, патриотизм. Это крайне важно для формирования личности", - сказала она. 

Координатор партпроекта напомнила, что Нижегородская область к следующему учебному году для проекта также снимет фильм на тему любви и бережного отношения к своей малой родине, о красоте волжских просторов. 

Напомним, "Киноуроки в школах России" - это образовательная программа, запущенная "Единой Россией" по всей стране в рамках партийного проекта "Новая школа" совместно с Центром развития интеллектуальных и творческих способностей "Интелрост". Школьники принимают участие в просмотре и обсуждении специально снятых в рамках проекта короткометражных фильмов, а также и в создании новых картин. Каждый киноурок включает в себя три этапа: просмотр фильма, обсуждение и проведение социальной практики. 

Специально для проведения киноуроков снимают короткометражные фильмы на средства, собранные в рамках благотворительных акций. Всего будет создано почти сто детских игровых фильмов, каждый из которых посвящен какому-то качеству человека. В короткометражках сделан акцент на истории и культуре страны, справедливости, чести, дружбе, взаимопомощи, чувстве долга, патриотизме. 

К настоящему времени создано почти 30 киноуроков, которые получили положительную экспертную оценку. Подробную информацию можно узнать на сайте проекта kinouroki.org.

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Теги:
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