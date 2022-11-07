Третий съезд учителей географии Нижегородской области прошел в Мининском университете Общество

Фото: Мининский университет

НИА "Нижний Новгород"

Третий съезд учителей географии Нижегородской области прошел в НГПУ им. Минина 11 ноября.

Как сообщили в пресс-службе вуза, участниками мероприятия стали педагоги из районов области. Кроме того, в съезде приняли участие и лучшие ученые ведущих российских вузов в онлайн-формате.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз осуществляет подготовку профильных преподавателей по географии.

"Учитель географии – уникальная профессия, она позволяет ребенку в течение академического часа совершить кругосветное путешествие по нашей планете, ознакомиться с различными климатическими зонами, узнать о часовых поясах и, конечно, о великих открытиях в области географии", - подчеркнул ректор НГПУ.

По итогам мероприятия стало известно, что учительница географии из Нижегородской области 2 декабря поборется в финале всероссийского конкурса за звание лучшего учителя географии страны.

Съезд в НГПУ организовали фонд "Устойчивое развитие Нижегородской области" и Нижегородское отделение Русского географического общества в партнерстве с Ассоциацией учителей географии Нижегородской области при поддержке правительства Нижегородской области и Мининского университета.

Как рассказал директор фонда "Устойчивое развитие Нижегородской области" и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Тимофеев, региональное отделение "Русского географического общества" и фонд стали сотрудничать с ежегодного проекта "Премия имени Александры Потаниной" для учителей географии Нижегородской области.

В 2022 году всероссийский конкурс "Лучший учитель географии" проходит в Нижнем Новгороде во второй раз. Участие в нем приняли учителя географии из 72 субъектов со всей страны, однако в полуфинал смогли выйти преподаватели из 15 субъектов РФ.