Более 200 новых лифтов установят до конца года в 72 домах Нижнего Новгорода, Сарова и Кстова

Перечень многоквартирных домов для проведения капремонта в 2023 году формируют в Нижегородской области. Как сообщает Фонд капремонта многоквартирных домов, специалисты при разработке программы учитывают данные муниципалитетов о состоянии жилого фонда, необходимости приоритетного ремонта в МКД и возможностях финансирования.

Действующая сейчас программа капитального ремонта на территории Нижегородской области включает в себя 23 579 домов и является четвертой по масштабу среди субъектов РФ и самой крупной в Приволжском федеральном округе. Площадь включенных в программу домов составляет около 69 млн кв. м, в них проживает около 2 млн человек.

Взнос на капитальный ремонт, установленный в феврале 2015 года в размере 6,30 руб./кв. м, на протяжении 2015-2020 годов оставался неизменным и индексировался в 2021-м и 2022 году только с учетом уровня инфляции. Для сравнения, средняя заработная плата в 2015 году в Нижегородской области составляла 26,4 тыс. рублей, а по итогам восьми месяцев 2022 года достигла 44,3 тыс. рублей. На 2022 год минимальный размер взноса за капремонт в Нижегородской области был установлен в размере 6,83 руб./кв. м.

Тем временем, стоимость работ и материалов, используемых при проведении ремонта, с 2015 года существенно выросла. В связи с этим принято решение увеличить размер взноса за капитальный ремонт в 2023 году на 1 рубль 17 копеек за кв. м. Соответствующее постановление подписано правительством Нижегородской области на основании расчетов регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Одним из ключевых показателей эффективности программы является уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. Этот показатель вырос в Нижегородской области с 76,7% в 2015 году до 95,4% в 2021 году.

В Фонде рассказали, что в 2022 году капитальный ремонт проводится как в областном центре, так и в муниципальных районах в соответствии с графиками. Основной упор сделан на ремонт крыш, так как именно в этом существует большая потребность у собственников помещений.

Кроме того, до конца текущего года запланирована установка новых лифтов - 221 лифт на общую сумму 810,6 млн рублей появится в 72 домах Нижнего Новгорода, Сарова и Кстова.