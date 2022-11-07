Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области Общество

Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области.

Как заявили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», утром и днём 12 ноября на ряде территорий региона, в том числе и в Нижнем Новгороде, прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами 14-19 м/с.

Существует вероятность возникновения аварий, связанных с повреждением ЛЭП. Возможны сбои в работе объектов коммунальной инфраструктуры, падение деревьев со слабой корневой системой, обрушение широкоформатных конструкций.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает - если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза.

При отключении электроэнергии в доме рекомендовано использовать в качестве источника света электрические фонари.