Более 280 подъездов отремонтировали с начала года в Нижегородской области после вмешательства жилинспекции

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
За десять месяцев текущего года в Нижегородской области по предписаниям и предостережениям Госжилинспекции коммунальщики отремонтировали 282 подъезда.
Как сообщил начальник арзамасского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Вадим Храмов, от жильцов дома на улице Заклубной в Арзамасе поступила коллективная жалоба на неудовлетворительное состояние подъезда в доме. Работы там не проводились много лет.
В ходе проверки выявлены нарушения, домоуправляющей компании выдано предостережение.
Управляющая организация "Арзамасский дом" оперативно устранила нарушения. В подъезде оштукатурили стены, побелили потолок, покрасили лестничные марши.
СПРАВКА
По информации Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, в прошлом году в регионе по предписаниям и предостережениям ГЖИ было отремонтировано 452 подъезда.
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