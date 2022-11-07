ФК "Пари НН" обыграл на домашнем поле "Ахмат" из Грозного

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В заключительном домашнем матче года ФК "Пари НН" обыграл "Ахмат" из Грозного со счетом 3:2.
В середине первого тайма после передачи Сулейманова, подкорректированной рикошетом, Михайлов принял мяч грудью и послал его в ворота впритирку со штангой.
Вскоре после перерыва Сулейманов, использовав ошибку Журавлева, удвоил результат.
На 70 минуте вышедший на замену Рыбчинский поразил ворота гостей, точно пробив в дальний угол – 3:0.
На излете матча грозненцы сократили разрыв в счете до минимума, отличились Ильин и Тимофеев.
По информации пресс-службы нижегородского ФК, к основному времени второго тайма судья добавил четыре минуты.
Нижегородские футболисты в итоге довели дело до победы и вышли на 11 место в турнирной таблице Мир РПЛ.
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