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Десять легковых машин пострадали в результате пожара в Нижнем Новгороде

12 ноября 2022 11:07  [852] Происшествия
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области

Десять легковых машин пострадали в результате пожара в Нижнем Новгороде.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, 12 ноября в 06:11 поступило сообщение о горящей хозяйственной постройке на парковке у автосалона на Комсомольском шоссе.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС.

Пожар в 06:44 был ликвидирован на площади 40 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара повреждено 10 легковых автомобилей (оплавились пластиковые элементы).

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Теги:
авто Пожар
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