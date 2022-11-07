Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области
Десять легковых машин пострадали в результате пожара в Нижнем Новгороде.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, 12 ноября в 06:11 поступило сообщение о горящей хозяйственной постройке на парковке у автосалона на Комсомольском шоссе.
Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС.
Пожар в 06:44 был ликвидирован на площади 40 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара повреждено 10 легковых автомобилей (оплавились пластиковые элементы).
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