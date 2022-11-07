Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН" Спорт

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Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН", сообщили в пресс-службе нижегородского футбольного клуба.

Исполнять обязанности главного тренера "Пари НН" будет Антон Хазов.

Об этих изменениях было заявлено во время пресс-конференции, проходившей после матча между "Пари НН" и грозненским "Ахматом", в котором нижегородские футболисты взяли верх над соперниками.

"Это был очень важный матч с точки зрения продолжения тех положительных эмоций, которые появились у нас после победы над ЦСКА, – отметил Михаил Галактионов. – Мы провели хорошую тренировочную неделю, и команда жила этой игрой. Нам было важно нивелировать сильные стороны соперника, потому что мы знаем, что "Ахмат" – мобильная, атлетичная команда. Она находится в верхней части турнирной таблицы. Обыграть такую команду всегда приятно. Мы благодарны нашим футболистам за эту победу. Правда, немного смазали концовку матча, но в целом игра проходила с нашим преимуществом и завершилась закономерным результатом".

"Я хочу поблагодарить весь город Нижний Новгород, губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Я хочу поблагодарить генерального директора "Пари НН" Равиля Камильевича Измайлова и весь менеджмент. Всю нашу команду за страсть, за дух, за веру в нашу идею. Мне очень приятно, что команда поверила в нас. Будет правильно подвести определенный итог. Сегодня я завершаю свою работу в "Нижнем Новгороде". Рад, что на победной ноте. Мы расстаемся и остаемся друзьями. Я благодарен клубу, который дал шанс молодому тренеру. Уверен, что в команде нет равнодушных. Я завершаю свою работу с высоко поднятой головой. Благодарю болельщиков! Всем огромное спасибо!" – заявил Михаил Галактионов.

"От лица нашего клуба и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Михаилу Михайловичу за проделанную работу, – сказал Равиль Измайлов. – Я думаю, клуб очень вырос с его приходом, благодаря его работе. Мы развиваемся в правильном направлении. Стратегия клуба – ставка на молодых. Причем это касается не только игроков, но и тренерского штаба. Михаил Михайлович правильно сказал, что мы остаемся хорошим друзьями. Желаем ему успехов в дальнейшем".