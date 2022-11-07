Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
12 ноября 2022 13:15  [276] Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН"
12 ноября 2022 12:09  [259] ФК "Пари НН" обыграл на домашнем поле "Ахмат" из Грозного
11 ноября 2022 10:55  [262] ХК "Торпедо" забросил 6 шайб и вырвал победу у казанского "Ак Барса"
08 ноября 2022 10:07  [294] Илья Авербух побывал в ледовом комплексе "Хохлома-арена" в поселке Ковернино
06 ноября 2022 10:04  [463] Нижегородец Рустам Садыков стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов
03 ноября 2022 09:17  [486] Спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний"
02 ноября 2022 15:30  [304] Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" закрыты на зиму
31 октября 2022 17:06  [321] Нижегородские "моржи" откроют купальный сезон в День народного единства
30 октября 2022 17:10  [440] Футбольный клуб "Пари НН" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2
25 октября 2022 16:43  [479] Шахматный музей открылся в школе №9 Нижнего Новгорода
Спорт

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН"

12 ноября 2022 13:15  [276] Спорт
Фото: fcnn.ru

Фото: fcnn.ru

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН", сообщили в пресс-службе нижегородского футбольного клуба.

Исполнять обязанности главного тренера "Пари НН" будет Антон Хазов.

Об этих изменениях было заявлено во время пресс-конференции, проходившей после матча между "Пари НН" и грозненским "Ахматом", в котором нижегородские футболисты взяли верх над соперниками.

"Это был очень важный матч с точки зрения продолжения тех положительных эмоций, которые появились у нас после победы над ЦСКА, – отметил Михаил Галактионов. – Мы провели хорошую тренировочную неделю, и команда жила этой игрой. Нам было важно нивелировать сильные стороны соперника, потому что мы знаем, что "Ахмат" – мобильная, атлетичная команда. Она находится в верхней части турнирной таблицы. Обыграть такую команду всегда приятно. Мы благодарны нашим футболистам за эту победу. Правда, немного смазали концовку матча, но в целом игра проходила с нашим преимуществом и завершилась закономерным результатом".

"Я хочу поблагодарить весь город Нижний Новгород, губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Я хочу поблагодарить генерального директора "Пари НН" Равиля Камильевича Измайлова и весь менеджмент. Всю нашу команду за страсть, за дух, за веру в нашу идею. Мне очень приятно, что команда поверила в нас. Будет правильно подвести определенный итог. Сегодня я завершаю свою работу в "Нижнем Новгороде". Рад, что на победной ноте. Мы расстаемся и остаемся друзьями. Я благодарен клубу, который дал шанс молодому тренеру. Уверен, что в команде нет равнодушных. Я завершаю свою работу с высоко поднятой головой. Благодарю болельщиков! Всем огромное спасибо!" – заявил Михаил Галактионов.

"От лица нашего клуба и от себя лично хочу сказать огромное спасибо Михаилу Михайловичу за проделанную работу, – сказал Равиль Измайлов. – Я думаю, клуб очень вырос с его приходом, благодаря его работе. Мы развиваемся в правильном направлении. Стратегия клуба – ставка на молодых. Причем это касается не только игроков, но и тренерского штаба. Михаил Михайлович правильно сказал, что мы остаемся хорошим друзьями. Желаем ему успехов в дальнейшем".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph