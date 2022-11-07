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Культура и отдых

Семьи из Донбасса побывали на концерте Камерного оркестра Игоря Лермана в Нижнем Новгороде

12 ноября 2022 12:24  [256] Культура и отдых
Фото: Андрей Скворцов, пресс-служба ННГУ

Фото: Андрей Скворцов, пресс-служба ННГУ

Семьи с детьми, приехавшие из Донбасса и проживающие сейчас в Нижнем Новгороде, бесплатно посетили концерт Камерного оркестра Игоря Лермана (Набережные Челны).

Мероприятие стало частью культурного проекта, направленного на помощь в организации досуга граждан, который реализуется министерством образования и науки Нижегородской области и Университетом Лобачевского.

Концерт состоялся в Старом актовом зале Университета Лобачевского в здании на Большой Покровской. В программе "Романтический дневник" Камерного оркестра Игоря Лермана прозвучали произведения Шуберта, Мендельсона, Брамса, Чайковского.

Традиция проведения концертов в университете появилась в 2022 году. Мероприятия абонемента "Ректор Нижегородского госуниверситета представляет..." неизменно собирают как нижегородцев, так и гостей города. Перед публикой выступают лучшие нижегородские и российские исполнители. Организатором музыкальных вечеров выступает культурно-образовательный центр ННГУ.

"Университет Лобачевского рад пригласить семьи с детьми, приехавшие в наш регион из Донбасса, на серию традиционных концертов в Старом актовом зале ННГУ. Мы верим в то, что искусство – это великий проводник гуманизма и общечеловеческих ценностей. Искусство врачует души и сердца, наполняет нас теплом и верой в лучшее. Университет Лобачевского, который является одним из культурных центров Нижнего Новгорода, открывает свои двери новым гостям и друзьям. Эта совместная инициатива регионального министерства образования и науки и ННГУ обязательно получит продолжение", – сказала ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, первый концерт посетили 16 гостей из Донбасса.

"Мы оказываем всемерную поддержку семьям из Донбасса, делаем все, чтобы их пребывание в Нижнем Новгороде было комфортным. Посещение культурных мероприятий всей семьей – это не только хорошая возможность провести время с пользой для души, но и вклад в нравственное воспитание детей", – сказал директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

Как отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, на следующих концертах абонемента смогут побывать семьи, проживающие за пределами Нижнего Новгорода, в районах и округах.

"Граждане, приехавшие к нам из Донбасса, смогут посещать концерты каждую неделю в ноябре и декабре, а в будущем году проект продолжится. Большое спасибо Университету Лобачевского за эту инициативу, которая, безусловно, очень своевременна и востребована. Жители Донбасса оказались в сложной ситуации, им нужна наша поддержка. Подобные мероприятия, тем более столь высокого культурного уровня, позволят им отвлечься от проблем, отдохнуть, зарядиться позитивной энергией для новой созидательной жизни", – подчеркнула Ольга Петрова.

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Теги:
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