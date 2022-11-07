Экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области из-за погоды Общество

Экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области из-за погоды.

Как сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие несколько часов на ряде территорий региона, в том числе и в Нижнем Новгороде, ожидается сильный дождь.

Вероятно усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать скорости 19 м/с.

Такая погодная ситуация может сохраняться ночью и днем 13 ноября.

Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах ЖКХ. Не исключено падение ветхих деревьев, слабоукрепленных строительных кранов.

Возможны локальные подтопления. Есть опасность размыва насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует автомобилистам временно отказаться от поездок на личном автотранспорте.