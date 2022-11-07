Оперативно-профилактическая операция МВД "Дети России" пройдёт в Нижегородской области с 14 по 23 ноября Общество

В Нижегородской области с 14 по 23 ноября будет проходить второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции "Дети России-2022". Организатором акции выступает ГУ МВД по региону совместно с министерствами и ведомствами. Мероприятия операции будут направлены на предупреждение распространения наркомании среди подростков и молодёжи.

Согласно информации, в указанный период состоятся проверки по местам жительства несовершеннолетних, входящих в "группу риска", и семей, состоящих на учёте в органах системы профилактики.

Кроме того, будут организованы рейды по местам массового скопления несовершеннолетних, в том числе по развлекательным и досуговым учреждениям.

В образовательных учреждениях пройдёт разъяснительная работа с подростками и их родителями. В частности, школьникам и студентам расскажут о вреде потребления наркотиков и об ответственности за участие в незаконном обороте запрещённых веществ.

В ГУ МВД напомнили, что о фактах наркопреступлений и подготовки к ним нужно незамедлительно сообщать по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону 02.

Ранее сообщалось, что шестнадцатилетнего наркозакладчика задержали в Балахнинском районе. Также 20 и 21-летние жители Чкаловска, которые планировали делать закладки с метилэфедроном около садоводческого товарищества Балахны.