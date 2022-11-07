Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2022 12:15  [111] Оперативно-профилактическая операция МВД "Дети России" пройдёт в Нижегородской области с 14 по 23 ноября
13 ноября 2022 09:28  [536] Около 20 деревьев упало на автомобили в Нижегородской области этой ночью
12 ноября 2022 19:07  [434] Экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области из-за погоды
12 ноября 2022 16:58  [330] Экомарафон под девизом "Сдай макулатуру - спаси дерево!" пройдет в Нижегородской области
12 ноября 2022 16:01  [399] Поставки предметов экипировки для мобилизованных нижегородцев организованы по поручению Глеба Никитина
12 ноября 2022 14:26  [336] Свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев
12 ноября 2022 10:26  [394] Более 280 подъездов отремонтировали с начала года в Нижегородской области после вмешательства жилинспекции
12 ноября 2022 09:16  [317] Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области
11 ноября 2022 18:46  [423] Третий съезд учителей географии Нижегородской области прошел в Мининском университете
11 ноября 2022 18:23  [451] Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с возможным загрязнением прибрежной полосы Волги около Балахны
Общество

Оперативно-профилактическая операция МВД "Дети России" пройдёт в Нижегородской области с 14 по 23 ноября

13 ноября 2022 12:15  [111] Общество

В Нижегородской области с 14 по 23 ноября будет проходить второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции "Дети России-2022". Организатором акции выступает ГУ МВД по региону совместно с министерствами и ведомствами. Мероприятия операции будут направлены на предупреждение распространения наркомании среди подростков и молодёжи.

Согласно информации, в указанный период состоятся проверки по местам жительства несовершеннолетних, входящих в "группу риска", и семей, состоящих на учёте в органах системы профилактики.

Кроме того, будут организованы рейды по местам массового скопления несовершеннолетних, в том числе по развлекательным и досуговым учреждениям.

В образовательных учреждениях пройдёт разъяснительная работа с подростками и их родителями. В частности, школьникам и студентам расскажут о вреде потребления наркотиков и об ответственности за участие в незаконном обороте запрещённых веществ.

В ГУ МВД напомнили, что о фактах наркопреступлений и подготовки к ним нужно незамедлительно сообщать по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону 02.

Ранее сообщалось, что шестнадцатилетнего наркозакладчика задержали в Балахнинском районе. Также 20 и 21-летние жители Чкаловска, которые планировали делать закладки с метилэфедроном около садоводческого товарищества Балахны.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph