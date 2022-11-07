Паровой котёл взорвался в посёлке Пижма Тоншаевского района

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Паровой котёл взорвался в котельной посёлка Пижма Тоншаевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, ЧП случилось в 4:20 утра 13 ноября. В службы быстрого реагирования поступило сообщение о хлопке пара по адресу: Тоншаевский м.о., п. Пижма ул. Королева, д. 17/8.
Как уточнили в ведомстве, по данному адресу расположена котельная, которая отапливается щепой. Взорвался один из двух котлов, открытого горения не было.
В результате произошедшего разрушилась часть стены, выбиты стекла. Имеется информация о том, что пострадали два человека, погибших нет.
В 7:30 ы посёлке зафиксировано снижение параметров теплоснабжения. В 9.30 проведено заседание Комиссии по ЧС и ОПБ.
В настоящее время в населённом пункте установлен повышенный режим готовности.
По оперативном данным, завершение запуска второго котла планируется до 22:00 сегодняшнего дня.
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