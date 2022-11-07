Деятельность блогеров в России предложили регулировать Общество

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Совет по правам человека при президенте РФ предложил контролировать и регулировать деятельность блогеров, поскольку иногда они публикуют фейки и дезинформацию на широкую аудиторию.

Член СПЧ Кирилл Кабанов стал одним из авторов инициативы вместе с ответственным секретарём консультативного органа Александром Точёновым.

В интервью телеканалу "360" Кабанов пояснил, что численность аудитории блогеров иногда выше, чем у некоторых СМИ. А некоторые блогеры по охвату аудитории стали фактически выступать в качестве СМИ, блогерство становится новой формой журналистики. Но при этом авторы блогов не несут никакой ответственности за данные, которые транслируют собственным подписчикам.

"Мы понимаем, что их называют блогосфера. Именно блогосфера, а не благосфера. Есть и фейки, и дезинформация. Здесь нужна ответственность. Без ответственности распространение информации невозможно. Особенно сейчас, когда ведутся информационные войны", — заявил член СПЧ.

"Государство не должно отпускать эту сферу со своего контроля — однозначно. Как это будет регулироваться, должно принимать решение государство вместе с журналистами. Поэтому мы говорим, что необходимо некое новое понятие в законе о СМИ. С учётом тех реалий, которые есть, вот и всё", — добавил Кирилл Кабанов.

Авторы инициативы предложили возложить полномочия по регулированию деятельности блогеров на Союз журналистов России, но глава организации Владимир Соловьёв отказался от такой идеи.