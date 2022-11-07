Канализации для дачи нового поколения

Что делать, если вы являетесь владельцем дачи, коттеджа, участка, предприятия питания или целого коттеджного посёлка, но у вас нет центральной канализации? Идеальным решением этой проблемы станет автономная канализация на основе септика. Такие системы обладают высокой прочностью, надежностью, безопасностью, простотой в эксплуатации и доступной ценой. Выбрать подходящий септик для канализации можно на сайте https://septikcity.ru/catalog/.

Автономная канализация для дачи Топас

Автономная канализация на даче Топас является одной из лучших систем для биологической и глубокой очистки сточных вод. Процесс разрушения микроорганизмами органических веществ в канализационной воде называют очисткой. Но нужно осуществлять аккумуляцию, а не просто очистку, что и выполняют аэрационные станции. Сточные воды не будут загнаиваться, станут прозрачными, а количество бактериальных загрязнений значительно уменьшится. В конце процесса получается техническая вода или же сапропель, что является неплохим удобрением, которым можно осуществлять полив кустарников, растений, грядок и т.д.

Преимущества автономной канализации Топас

Автономная канализация для дачи Топас имеет высокую степень очистки сточных вод, не менее 98%. Если сравнивать с другими автономными канализациями для дач, то это очень высокий процент.

Топас для дачи — это возможность производить монтаж канализации в абсолютно любых типах грунта. Это влечет за собой простоту и невысокую стоимость монтажа канализационной системы. Сам резервуар просто помещается в землю, в любом удобном для вас месте вблизи с домом. При монтаже канализационной системы не требуется дополнительное бетонирование (цемент, гидроизоляция, бетон). Достаточно использовать песок для засыпки, что значительно экономит ваши денежные средства.

Канализация Топас на даче — безотходное производство. Получающиеся в результате переработки установки ил или сапропель не имеют постороннего неприятного запаха, и с легкостью могут использоваться в качестве удобрений для сада или газона.

Автономная канализация Топаз служит более 50 лет. При правильном уходе за оборудованием эта система прослужат вам очень долгий период. Возможно, ваши дети и даже внуки будут ей еще пользоваться. Канализация на даче приведет к уменьшению антисанитарных норм, потому что воду, которая попадает в грунт через обычные ямы, вы начинаете употреблять примерно через 4-6 года. Именно поэтому стоит задуматься о приобретении канализации для дачи на основе септика.



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