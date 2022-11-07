Полипропиленовые мешки – универсальность применения, многократное использование

Полипропиленовые (ПП) мешки — продукт, который широкой используется в различных отраслях промышленности, торговле, а также в быту. Их многофункциональность ценится пользователями, а свойства позволяют использовать при упаковке и транспортировке товаров, а также пищевой и сельхозпродукции.

Полипропиленовые мешки от производителя, благодаря полипропиленовым волокнам, отличаются высокой устойчивостью к весу и механическим повреждениям. На официально сайте компании ЭКОПОЛИМЕР можно ознакомиться с большим выбором полиэтиленовой и ПП продукции различного назначения, а также воспользоваться выгодными предложениями.

Преимущества полипропиленовых мешков PP:

прочность и устойчивость к разрыву;

герметичность;

удобство хранения и транспортировки – можно складывать друг на друга;

устойчивость к вредному воздействию внешних факторов и механическим повреждениям;

стойкость к солнечному свету (особенно с добавлением УФ-ингибитора);

большой выбор размеров;

многократное использование.

Полипропиленовые мешки – широкое применение

Свойствами полипропилена являются водонепроницаемость, отсутствие запаха и бесцветность. Поэтому мешки РР используются в пищевой и перерабатывающей промышленности, а также торговле.

В зависимости от вида продукции изготавливаются мешки из полипропилена с покрытием, защищающим изделие от влаги, или без покрытия — дышащие, предназначенные для хранения пищевых сыпучих продуктов (сахара, соли, муки, зерна, различных круп). Специальная структура РР гарантирует адекватную вентиляцию, что напрямую влияет на безопасность продуктов, находящихся в такой упаковке.

Полипропиленовые мешки отличаются высокой химической стойкостью. Они идеально подходят для вывоза тяжелого строительного мусора, а также для транспортировки песка и щебня.

Разные цвета и размеры мешков

Мешки из полипропилена удобные и прочные. Они бывают разных цветов. Это облегчает распознавание содержимого. Мешки различных размеров обеспечивают удобную транспортировку и позволяют рационально использовать доступное пространство для хранения.

Полипропилен является перерабатываемым материалом, поэтому мешки и пакеты, бывшие в употреблении, можно использовать для создания новых изделий из этого материала.

Полипропиленовые мешки не дорогие, имеют низкую себестоимость и экологичные. Поэтому являются привлекательной альтернативой дорогой и тяжелой металлической таре.

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