Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2022 16:18  [29] В Нижегородской области состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи гражданам
14 ноября 2022 16:07  [72] Жители некоторых домов в Борском районе третий день остаются без электроэнергии
14 ноября 2022 15:55  [83] Руководителей подрядчика ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске заключили под стражу
14 ноября 2022 14:23  [90] МВД подготовило ролики о героях советской милиции в период Великой Отечественной войны
14 ноября 2022 14:02  [99] ОМК и нижегородский ХК "Торпедо" вместе станут развивать детский хоккей в Выксе
14 ноября 2022 13:51  [181] Из октября в зиму: температура до -7° установится в Нижегородской области на этой неделе
14 ноября 2022 13:42  [168] Две гостиницы планируется построить в "Квартале 1833 года" в центре Нижнего Новгорода
14 ноября 2022 13:20  [93] Нижегородские "Волонтеры Победы" доставили продукты питания для 20 нуждающихся нижегородцев
14 ноября 2022 13:06  [270] Общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества
14 ноября 2022 12:38  [110] Около тонны гуманитарного груза отправили из Автозаводского района для мобилизованных нижегородцев
Общество

Как владельцам домов перейти на выгодный тариф оплаты электроэнергии

14 ноября 2022 10:50  [143] Общество

В "ТНС энерго НН" рассказали о том, как владельцам частных домов перейти на тариф с понижающим коэффициентом после установки электроплиты или электрооборудования.

Региональной службой по тарифам Нижегородской области установлены тарифы для разных категорий граждан. Например, для домов и квартир, которые оборудованы стационарными электроплитами, тариф – ниже, чем для домохозяйств с газовыми плитами. Связано это с тем, что электроплиты или электрокотлы потребляют больше, чем другие бытовые электроприборы. Поэтому и тариф для таких домохозяйств ниже.

Однако, чтобы сменить тариф, недостаточно самостоятельно установить электрооборудование вместо газовой плиты. Необходимо предварительно получить соответствующее разрешение и внести изменения в техническую документацию жилого дома – в технический паспорт. Для этого лучше обратится в специализированную организацию, которая разработает проект по установке оборудования. При этом клиенту стоит иметь разрешение на отпуск мощности и выданные сетевой организацией технические условия.

После внесения изменений в техническую документацию и установки электрооборудования, необходимо предоставить в "ТНС энерго НН" следующие документы:
- заявление о смене тарифа в связи установкой электрооборудования;
- технический паспорт жилого дома, где будет отметка об оборудовании дома электрооборудованием (электроплита, электроотопительные установки и др.)
- документы на электрооборудование (электроплита, электроотопительные установки и др.) с датой установки.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону Единого контактного центра: 8 (831) 233-09-70 или оставив обращение на сайте nn.tns-e.ru.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph