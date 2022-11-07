Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
14 ноября 2022 15:37  [67] "Открытие Авто": в сентябре россияне потратили 400 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом
14 ноября 2022 15:06  [91] Корпорация МСП на основании данных ФНС запустила сервис по проверке контрагентов по более чем 20 параметрам
14 ноября 2022 14:34  [93] Россияне рассказали, сколько тратят на спонтанные покупки
14 ноября 2022 12:10  [127] Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews Awards
14 ноября 2022 11:05  [132] Компания-разработчик ОС "Аврора" открыла офис в Нижнем Новгороде
13 ноября 2022 13:52  [694] Нижегородское УФНС 17 ноября проведёт вебинар по вопросам внедрения ЕНС
13 ноября 2022 11:01  [412] АСИ начало отбор проектов для поддержки по 17 приоритетным направлениям
11 ноября 2022 16:25  [269] ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении
11 ноября 2022 16:03  [440] Банк "Открытие" представил концепцию построения ИТ-инфраструктуры на базе компонентов отечественного производства
11 ноября 2022 15:06  [328] Банк "Открытие": 78% жителей ПФО считают, что страна сможет заместить иностранные технологии
Бизнес

Компания-разработчик ОС "Аврора" открыла офис в Нижнем Новгороде

14 ноября 2022 11:05  [132] Бизнес
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

Компания "Открытая мобильная платформа" (ОМП), разработчик первой российской мобильной операционной системы (ОС) "Аврора", открыла представительство в Нижнем Новгороде. Это уже четвeртый центр разработки ОМП. Три офиса работают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Новый офис расположился на площади Свободы, 2б. Нижегородские ИТ-специалисты уже приступили к работе. Они занимаются разработкой операционной системы и аппаратных платформ, а также тестированием, автоматизацией и интеграцией аппаратно-программных решений.
Создание нового офиса укрепит присутствие компании в регионе и расширит географию программы тестирования ОС "Аврора", в которую в ближайшее время будут приглашены жители Нижнего Новгорода. 

"Открытие офиса нашей компании в Нижнем Новгороде — это не только присоединение к командам Иннополиса, Москвы и Санкт-Петербурга лучших специалистов передового ИТ-центра России, но и возможность стать ближе к нашим заказчикам в Нижегородской области и Поволжье. Им сегодня как никогда требуется экспертиза и опыт внедрения отечественных мобильных технологий", — комментирует генеральный директор компании "Открытая мобильная платформа" Павел Эйгес.

Справка

Компания "Открытая мобильная платформа" занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления мобильными устройствами Аврора Центр. 
ОС Аврора и платформа Аврора Центр формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph