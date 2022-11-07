Компания-разработчик ОС "Аврора" открыла офис в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Компания "Открытая мобильная платформа" (ОМП), разработчик первой российской мобильной операционной системы (ОС) "Аврора", открыла представительство в Нижнем Новгороде. Это уже четвeртый центр разработки ОМП. Три офиса работают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Новый офис расположился на площади Свободы, 2б. Нижегородские ИТ-специалисты уже приступили к работе. Они занимаются разработкой операционной системы и аппаратных платформ, а также тестированием, автоматизацией и интеграцией аппаратно-программных решений.

Создание нового офиса укрепит присутствие компании в регионе и расширит географию программы тестирования ОС "Аврора", в которую в ближайшее время будут приглашены жители Нижнего Новгорода.

"Открытие офиса нашей компании в Нижнем Новгороде — это не только присоединение к командам Иннополиса, Москвы и Санкт-Петербурга лучших специалистов передового ИТ-центра России, но и возможность стать ближе к нашим заказчикам в Нижегородской области и Поволжье. Им сегодня как никогда требуется экспертиза и опыт внедрения отечественных мобильных технологий", — комментирует генеральный директор компании "Открытая мобильная платформа" Павел Эйгес.

Справка

Компания "Открытая мобильная платформа" занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления мобильными устройствами Аврора Центр.

ОС Аврора и платформа Аврора Центр формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.