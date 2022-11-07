Нижний Новгород принимает финал Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Фото: организаторы мероприятия
НИА "Нижний Новгород"
Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для студентов учреждений среднего профессионального образования стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Россия - страна возможностей".
Согласно информации, конкурс среди студентов-финалистов составил около 1200 человек на место.
На церемонии открытия мероприятия выступила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. Она пожелала всем участникам конкурса успехов в учебе.
"Все в ваших руках – хотеть большего, создавать, помогать нам формировать Россию как страну огромных возможностей. Россия – это вы, те, кто в ней живет сейчас и будет жить потом, находясь на наших предприятиях, в наших учреждениях и реализуя все свои мечты. Безусловно, нужно мечтать, верить в свои силы, понимать, что победа в ваших руках, и ее добиваться", - отметила глава нижегородского минобра.
Заместитель АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов поблагодарил губернатора Глеба Никитина и мэра Юрия Шалабаева за поддержку в проведении данного мероприятия на нижегородской земле.
Напомним, финал "Большой перемены" для студентов ссузов проходит с 13 по 18 ноября и завершает весь третий сезон конкурса.
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