Нижний Новгород принимает финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород"

Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для студентов учреждений среднего профессионального образования стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Россия - страна возможностей".

Согласно информации, конкурс среди студентов-финалистов составил около 1200 человек на место.

На церемонии открытия мероприятия выступила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. Она пожелала всем участникам конкурса успехов в учебе.

"Все в ваших руках – хотеть большего, создавать, помогать нам формировать Россию как страну огромных возможностей. Россия – это вы, те, кто в ней живет сейчас и будет жить потом, находясь на наших предприятиях, в наших учреждениях и реализуя все свои мечты. Безусловно, нужно мечтать, верить в свои силы, понимать, что победа в ваших руках, и ее добиваться", - отметила глава нижегородского минобра.

Заместитель АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов поблагодарил губернатора Глеба Никитина и мэра Юрия Шалабаева за поддержку в проведении данного мероприятия на нижегородской земле.

Напомним, финал "Большой перемены" для студентов ссузов проходит с 13 по 18 ноября и завершает весь третий сезон конкурса.