Воспитанники АПЗ взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске Спорт

Фото: Федерация Фехтования Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Воспитанники СК "Знамя" АО "АПЗ" из Нижегородской области взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, два "золота" – в личном и командное первенствах – завоевал мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков. Еще одна нижегородка, Алена Лисина, взяла "бронзу". Всего в соревнованиях приняло участие около 80 спортсменов из разных регионов РФ.

Кирилл Тюлюков и Алена Лисина являются воспитанниками тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.