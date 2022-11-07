Воспитанники АПЗ взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске

Фото: Федерация Фехтования Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Воспитанники СК "Знамя" АО "АПЗ" из Нижегородской области взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.
Согласно информации, два "золота" – в личном и командное первенствах – завоевал мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков. Еще одна нижегородка, Алена Лисина, взяла "бронзу". Всего в соревнованиях приняло участие около 80 спортсменов из разных регионов РФ.
Кирилл Тюлюков и Алена Лисина являются воспитанниками тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.
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