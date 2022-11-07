Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
14 ноября 2022 11:56  [95] Воспитанники АПЗ взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске
12 ноября 2022 13:15  [492] Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН"
12 ноября 2022 12:09  [404] ФК "Пари НН" обыграл на домашнем поле "Ахмат" из Грозного
11 ноября 2022 10:55  [320] ХК "Торпедо" забросил 6 шайб и вырвал победу у казанского "Ак Барса"
08 ноября 2022 10:07  [300] Илья Авербух побывал в ледовом комплексе "Хохлома-арена" в поселке Ковернино
06 ноября 2022 10:04  [469] Нижегородец Рустам Садыков стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов
03 ноября 2022 09:17  [491] Спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний"
02 ноября 2022 15:30  [311] Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" закрыты на зиму
31 октября 2022 17:06  [325] Нижегородские "моржи" откроют купальный сезон в День народного единства
30 октября 2022 17:10  [445] Футбольный клуб "Пари НН" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2
Спорт

Воспитанники АПЗ взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске

14 ноября 2022 11:56  [95] Спорт
Фото: Федерация Фехтования Нижегородской области

Фото: Федерация Фехтования Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Воспитанники СК "Знамя" АО "АПЗ" из Нижегородской области взяли три медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, два "золота" – в личном и командное первенствах – завоевал мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков. Еще одна нижегородка, Алена Лисина,  взяла "бронзу". Всего в соревнованиях приняло участие около 80 спортсменов из разных регионов РФ.

Кирилл Тюлюков и Алена Лисина являются воспитанниками тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph