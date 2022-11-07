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Общество

Схему ухода от налогов ресторанов и кафе раскрыли в России

14 ноября 2022 12:02  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Схему ухода от налогов ресторанов и кафе раскрыли в России. Об этом сообщает РБК.

Согласно информации, расследованием "ресторанной" схемы занимается Росфинмониторинг, ФНС и Центробанк.

Как рассказал РБК источник в контрольных органах, организаторы мошеннической схемы создали "шоурум", в котором представляли свои услуги и заключали договоры с кафе и ресторанами.

В заведениях устанавливали терминалы и кассы, принадлежащие третьим лицам. Средства через цепочки банков переводились в автосалоны и турфирмы для последующей покупки наличных. Также на входе  и на выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании. На каком-это этапе безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность.

Отмечается, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.

Используя преступную схему, владельцы ресторанов могли выдавать "серую" зарплату, обналичивать средства, переводить их в криптовалюту. За счет этого предприятия уходили от зарплатных налогов и сборов.

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Теги:
Мошенничество Налоги
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