Около тонны гуманитарного груза отправили из Автозаводского района для мобилизованных нижегородцев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Сбор помощи для мобилизованных земляков продолжается в Нижегородской области. Автозаводский район Нижнего Новгорода силами активистов собрал и отправил почти тонну необходимых вещей для участников СВО. Об этом сообщил глава района Александр Нагин.

По его словам, груз включает в себя 150 аптечек, продукты питания, средства личной гигиены и др. вещи.

Как отметил глава района, помощь в отправке груза оказали активисты ТОС, общественные организации, бизнес и просто неравнодушные нижегородцы.

Всего с начала специальной военной операции Совет отцов Автозаводского района доставил 140 тонн продуктов и медикаментов военнослужащим и мобилизованным.

Гуманитарную помощь (одежду, лекарства, средства личной гигиены, продукты питания и др.) можно принести в один из Соседских центров или помещений советов ТОС по адресам: ул. Пермякова, 16, пр. Молодежный, 18А, ул. Прыгунова, 9, пос. Новое Доскино, 13 линия, 13.

Ранее сообщалось, что нижегородцы отправили очередную партию гуманитарного груза для участников СВО.