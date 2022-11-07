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Общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества. Исследование было проведено центром компетенций в области транспортного планирования SIMETRA и представлено в в Общественной палате РФ.
Согласно информации, при составлении рейтинга оценивались сотни показателей, среди которых доля населения с близким доступом к маршрутам общественного транспорта, процент территории, покрываемой транспортом, загруженность в часы пик, работа в вечернее время и другое.
Показатели разделены на 5 групп: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие.
Отмечается, что Москва и Санкт-Петербург оценивались вне общего зачета из-за существенных отличий возможностей этих мегаполисов от других российских городов. Всего же исследование проводилось в 84 крупных городах. Также в основу рейтинга легли данные по состоянию на первый квартал текущего года, сам рейтинг фактически отражает результаты 2021 года.
Нижний Новгород занял 6 место с 65,8 баллами и следующими показателями:
- физическая доступность - 80;
- ценовая доступность - 64;
- комфорт и удобство - 71;
- функциональность транспортной сети - 73;
- безопасность и устойчивое развитие - 49.
Первое место в рейтинге заняла Пермь (73 балла), второе - Новокузнецк (72,8), третье - Екатеринбург (72,7).
Ранее Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.
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