Общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества. Исследование было проведено центром компетенций в области транспортного планирования SIMETRA и представлено в в Общественной палате РФ.

Согласно информации, при составлении рейтинга оценивались сотни показателей, среди которых доля населения с близким доступом к маршрутам общественного транспорта, процент территории, покрываемой транспортом, загруженность в часы пик, работа в вечернее время и другое.

Показатели разделены на 5 групп: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие.

Отмечается, что Москва и Санкт-Петербург оценивались вне общего зачета из-за существенных отличий возможностей этих мегаполисов от других российских городов. Всего же исследование проводилось в 84 крупных городах. Также в основу рейтинга легли данные по состоянию на первый квартал текущего года, сам рейтинг фактически отражает результаты 2021 года.

Нижний Новгород занял 6 место с 65,8 баллами и следующими показателями:

- физическая доступность - 80;

- ценовая доступность - 64;

- комфорт и удобство - 71;

- функциональность транспортной сети - 73;

- безопасность и устойчивое развитие - 49.

Первое место в рейтинге заняла Пермь (73 балла), второе - Новокузнецк (72,8), третье - Екатеринбург (72,7).

Ранее Центр развития транспортных систем подвел промежуточные итоги ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.