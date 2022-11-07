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Кольцевое уплотнение o-ring: что это и для чего

14 ноября 2022 13:28  [96]

Уплотнители бывают самые разные. Их производят из различных материалов. Самыми популярными считаются кольцевые уплотнители. Различные o-ring – уплотнители, которые считаются востребованными, и многие специалисты обращают внимание именно на этот материал. Зачастую, производят их из резины.

Объяснить популярность данного материала проще простого. Все дело в универсальности приспособлений, а также в высоком уровне эффективности.

Сферы применения

О ринг кольцо уплотнительное применяется в разных сферах. И в этом нет ничего удивительного, потому что такие изделия могут использоваться в различных статичных соединениях. Однако, специалисты советуют обращать на них внимание только в том случае, если амплитуда перемещения будет относительно небольшой.

Уплотнительное кольцо – важный элемент гидравлических и пневматических приспособлений. К примеру, они устанавливаются в насосах, клапанах и даже в трубопроводной арматуре.

Как показывает практика, подобные устройства применяются в различных промышленных отраслях. Невозможно себе представить машиностроение или коммунальное хозяйство без уплотнительных колец o-ring.

Уплотнительные кольца необходимы для того, чтобы добиться изоляции. С их помощью можно разделить различные среды. Уплотнительное кольцо позволяет добиться высокого уровня герметизации. Детали оборудования будут защищены от протечек.

Помимо этого уплотнительные кольца выполняют и другие функции. К примеру, они не дают образовываться засорам, максимально снижают шум и стараются защитить от вибрации. Кольцо не дает грязи попадать в другую среду.

Как выбрать подходящий вариант?

Сделать правильный выбор не так просто, как может показаться. Специалисты советуют не спешить и обращать внимание на многочисленные критерии. Если не получается сделать выбор самостоятельно, то стоит проконсультироваться с продавцом-консультантом.

Чтобы уплотнительное кольцо прослужило долго и было действительно эффективным, стоит обращать внимание на степень соответствия. Если уплотнительное кольцо не соответствует узлу, то его нет смысла даже устанавливать. Оно не сможет справиться с возложенными функциями.

Выбирая, стоит обратить внимание на следующие критерии:

  1. В какой среде будет эксплуатироваться;
  2. Уточнить размеры;
  3. Обратить внимание на тип сечения.

Обязательно нужно обратить внимание на дату выпуска. Если уплотнительные кольца хранились неправильно, то они не прослужат долгое время. Все дело в том, что резиновые изделия не могут служить вечно. Они имеют свой срок годности и время от времени требуется замена.

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