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Общество

ОМК и нижегородский ХК "Торпедо" вместе станут развивать детский хоккей в Выксе

14 ноября 2022 14:02  [99] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) и хоккейный клуб "Торпедо" Нижний Новгород представили программу по развитию детского хоккея в Выксе (Нижегородская область). Она включает совместные тренировки игроков клуба и тренеров спортивной школы "Торпедо" с воспитанниками выксунской детско-юношеской школы "Спартак". Сотрудничество с нижегородским хоккейным клубом развивают по решению Совета директоров ОМК.

На протяжении игрового сезона для юных хоккеистов запланированы мастер-классы от игроков и тренеров клуба, выезды в Нижний Новгород для посещения матчей Континентальной и Молодежной хоккейных лиг и товарищеская встреча с воспитанниками спортивной школы "Торпедо", которая также пройдет на нижегородском льду.

Первая совместная тренировка состоялась 10 ноября в современном спорткомплексе "Баташев Арена" в Выксе. В ней приняли участие около 50 выксунских детей 7-12 лет. Программу начали с основ: под руководством тренеров спортивной школы "Торпедо" они отрабатывали техники катания. Директор ФОКа Виталий Шалунов отметил, что подобные встречи со спортивными кумирами очень вдохновляют ребят и помогают им быстрее осваивать новые элементы. "В столь юном возрасте учиться у тренеров хоккейного клуба из КХЛ – очень почетно. Спасибо ОМК и "Торпедо" за такую уникальную возможность для выксунских детей", – отметил Виталий Шалунов.

Это не первая подобная встреча воспитанников выксунской спортивной школы с представителями "Торпедо". Ранее его игроки по инициативе ОМК уже проводили в Выксе мастер-классы: показывали юным хоккеистам, как управлять клюшкой и профессионально маневрировать на льду.

"ОМК – давний партнер нижегородского "Торпедо" и сейчас наше взаимодействие выходит на новый уровень. Компания проводит большую работу по развитию юношеского спорта в Нижегородской области, и в частности, в Выксе. Здорово, когда у молодежи из небольшого моногорода есть возможность учиться и постигать азы хоккейного мастерства у профессионалов международного уровня. Отметили для себя хороший уровень подготовки выксунских ребят, дальше будем развивать эти навыки, чтобы в будущем вырастить из них чемпионов", – рассказал директор спортивной школы "Торпедо" Роман Малов.   

"Программы развития детского и юношеского спорта, которые воплощены по решению Совета директоров ОМК, развивают спорт и здоровый образ жизни в Выксе. В этом году ОМК расширила программу сотрудничества с клубом "Торпедо": добавили больше тренировок с ребятами в Выксе, выездные встречи и посещение матчей с участием команды. Уверен, что среди наших ребят появятся новые звезды российского хоккея", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

Справка

Поддержка детского и юношеского спорта в регионах – одно из приоритетных направлений спонсорской и благотворительной деятельности ОМК. В 2021 году компания направила на поддержку массового спорта в регионах присутствия и спорта высоких достижений более 360 млн рублей. В Нижегородской области ОМК поддерживает спортивный клуб "Металлург" и помогает развивать детско-юношеские спортивные школы и спортивную инфраструктуру Выксы.

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Теги:
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