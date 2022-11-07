МВД подготовило ролики о героях советской милиции в период Великой Отечественной войны Общество

МВД России 7-16 ноября проводит федеральное оперативно-профилактическое мероприятие "С ненавистью и ксенофобией нам не по пути".

Также в это время будут проходить мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

К празднику были подготовлены ролики о подвигах советской милиции в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Как отметили в МВД, целью видео является недопущение фальсификации истории.