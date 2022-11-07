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Бизнес

"Открытие Авто": в сентябре россияне потратили 400 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом

14 ноября 2022 15:37  [74] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и агентства "АВТОСТАТ" провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам сентября 2022 года. Согласно результатам исследования, в первый осенний месяц россияне потратили на покупку подержанных машин 400,3 млрд рублей – на 6% больше, чем в августе (379 млрд рублей). При этом свыше 70% всех денег ушло на автомобили европейских и японских марок. Также стоит отметить, что около половины затрат пришлось на сегмент SUV.

Автомобили в возрасте до 5 лет – лидеры по затратам

Больше всего денег в сентябре потрачено на автомобили в возрасте до 5 лет. В первый осенний месяц на покупку машин, находящихся в возрасте до 5 лет, россияне потратили 153,7 млрд рублей, что составляет 38% от всей суммы денег. Это больше, чем было потрачено на машины возрастных категорий "5 – 9 лет" (115,7 млрд рублей) и "10 лет и старше" (130,8 млрд рублей). Как отмечают эксперты, более "свежие" автомобили стоят дороже и пользуются повышенным спросом, поэтому и затраты на них выше.

Свыше 70% всех денег потрачено на "европейцев" и "японцев"

Лидерами по затратам на вторичном рынке являются европейские и японские марки. Так, в сентябре было куплено подержанных европейских автомобилей на сумму в 151,1 млрд рублей (38% от общих затрат), а японских – на 135,7 млрд рублей (34%). Как итог, суммарно на "европейцев" и "японцев" ушло 72% всех денег россиян. Третье место в структуре финансовой емкости вторичного рынка по итогам сентября заняли корейские бренды. На их долю пришлось 14%, что соответствует 54,6 млрд рублей. За ними в рейтинге затрат следуют автомобили с пробегом российских и американских марок (30,5 млрд и 22,4 млрд рублей соответственно). Меньше всего денег жители РФ потратили в сентябре на покупку подержанных "китайцев" – 5,5 млрд рублей или 1% от всей суммы.

"Несколько лет назад японские бренды были самыми популярными на рынке новых автомобилей в России. Также существенную долю на нем занимали и европейские марки. Со временем эти машины поменяли своих владельцев, и сейчас мы наблюдаем практически ту же картину – их высокую популярность на рынке автомобилей с пробегом. Поэтому и денег на покупку подержанных "европейцев" и "японцев" тратится больше", - объясняют в пресс-службе "Открытие Авто".

Около половины затрат приходится на кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV является крупнейшим по затратам на вторичном рынке в России. В начале осени россияне приобрели подержанных кроссоверов и внедорожников на сумму в 191 млрд рублей, что эквивалентно 48% от всей финансовой емкости вторичного рынка. Следующие за ними автомобили В-класса имеют трехкратное отставание – на них было потрачено 64,1 млрд рублей (доля – 16%). Также стоит отметить б/у автомобили сегментов С (47 млрд рублей) и D (41,6 млрд рублей), на долю которых пришлось 10% и 12% соответственно. При этом доля затрат каждого из оставшихся сегментов по итогам сентября составила не более 5%, не превысив 20 млрд рублей в денежном выражении.

"Сегменты SUV и В уже долгое время являются крупнейшими в нашей стране, причем как на рынке новых, так и подержанных автомобилей. Соответственно и затраты на покупку таких машин тоже оказываются выше. При этом кроссоверы или внедорожники на "вторичке" в среднем стоят дороже по сравнению с автомобилями других классов. Как следствие, по объемам затраченных средств они лидируют с большим отрывом", - отмечают в пресс-службе агентства "АВТОСТАТ".

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
"Открытие Авто"- блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России. 

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Теги:
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