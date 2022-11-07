В Нижегородской области состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи гражданам Общество

18 ноября на площадке региональной общественной приемной "Единой России" состоится Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Мероприятие пройдет совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России". В рамках Дня приемов специалисты проведут бесплатные юридические консультации для граждан в очном и в дистанционном форматах.

Мероприятие будет проводиться с 10:00 до 16:00.

Адрес региональной приемной: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.