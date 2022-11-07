Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2022 18:12  [104] Команда из Дзержинска заняла второе место на Всероссийском чемпионате по производительности
14 ноября 2022 17:59  [149] Евгений Люлин ответит на вопросы нижегородцев о частичной мобилизации 16 ноября
14 ноября 2022 17:50  [102] Учётные данные россиян в соцсетях начали "уводить" при помощи оскорбительных комментариев
14 ноября 2022 17:20  [107] Прямая линия с представителями АО "Теплоэнерго" и ООО "УК "Качество жизни" состоится 16 ноября
14 ноября 2022 16:30  [100] Почти 360 человек эвакуировали в нижегородские медучреждения вертолетами санавиации в 2022 году
14 ноября 2022 16:18  [134] В Нижегородской области состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи гражданам
14 ноября 2022 16:07  [159] Жители некоторых домов в Борском районе третий день остаются без электроэнергии
14 ноября 2022 15:55  [800] Руководителей подрядчика ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске заключили под стражу
14 ноября 2022 14:23  [126] МВД подготовило ролики о героях советской милиции в период Великой Отечественной войны
14 ноября 2022 14:02  [121] ОМК и нижегородский ХК "Торпедо" вместе станут развивать детский хоккей в Выксе
Общество

Почти 360 человек эвакуировали в нижегородские медучреждения вертолетами санавиации в 2022 году

14 ноября 2022 16:30  [100] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Санитарная авиация Нижегородской области с начала 2022 года эвакуировала 358 пациентов для оказания экстренной медпомощи. Об этом сообщили в Минздраве по региону.

Там отметили, что вертолеты санавиации с начала года совершили 368 вылетов. В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф ведут круглосуточное дежурство для оказания помощи жителям.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что санавиация стала наиболее эффективным и приоритетным для дальнейшего развития направлением неотложной помощи. 

"Санитарный борт может доставить тяжелого пациента в клинику из отдаленных и труднодоступных мест намного быстрее, чем любой другой вид транспорта. Это сильно влияет на своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи всем, кто в ней нуждается", - сказал глава нижегородского минздрава.

Он добавил, что бригады санавиации находятся на постоянной связи со всеми медицинскими учреждениями области.

Напомним, что более 250 вылетов санитарной авиации в Нижегородской области было выполнено в 2021 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph