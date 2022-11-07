Почти 360 человек эвакуировали в нижегородские медучреждения вертолетами санавиации в 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород"

Санитарная авиация Нижегородской области с начала 2022 года эвакуировала 358 пациентов для оказания экстренной медпомощи. Об этом сообщили в Минздраве по региону.

Там отметили, что вертолеты санавиации с начала года совершили 368 вылетов. В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф ведут круглосуточное дежурство для оказания помощи жителям.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что санавиация стала наиболее эффективным и приоритетным для дальнейшего развития направлением неотложной помощи.

"Санитарный борт может доставить тяжелого пациента в клинику из отдаленных и труднодоступных мест намного быстрее, чем любой другой вид транспорта. Это сильно влияет на своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи всем, кто в ней нуждается", - сказал глава нижегородского минздрава.

Он добавил, что бригады санавиации находятся на постоянной связи со всеми медицинскими учреждениями области.

Напомним, что более 250 вылетов санитарной авиации в Нижегородской области было выполнено в 2021 году.