Российские киберспортсмены выиграли ЧМ по Counter-Strike и заработали $500 тыс. Спорт

Фото: соцсети David "n0rb3r7" Danielyan

Российская команда киберспортсменов выиграла главный турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Об этом сообщает телеканал "360".

Турнир IEM Rio Major 2022 прошёл с 31 октября по 13 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро, Бразилия. Сильнейшие команды мира разыграли призовой фонд в размере $1,25 млн.

Россию представляли несколько клубов, в том числе спортсмены клуба Virtus.pro, которые выступали под нейтральным названием Outsiders. Требование о независимом теге участников из России ещё весной этого года выдвинула международная киберспортивная организация Electronic Sports League.

В финале россияне обыграли команду Heroic из Дании со счётом 2:0 и забрали главный приз турнира - $500 тыс.

Другие российские команды — Cloud9 и Team Spirit — выбыли в четвертьфинале. Они заняли места в группе 5-8 и и получат призовые по $45 тыс.

Стоит отметить, что Virtus.pro (VP, "Медведи") — самый титулованный российский киберспортивный клуб, основанный в 2003 году. Многократный чемпион международных турниров, входит в топ-5 клубов мира по выигранным призовым (более $18 млн). Клуб представлен в шести игровых дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, PUBG, PUBG Mobile и Warface.