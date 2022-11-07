Прямая линия с представителями АО "Теплоэнерго" и ООО "УК "Качество жизни" состоится 16 ноября Общество

Прямая телефонная линия с представителями АО "Теплоэнерго" и ООО "УК "Качество жизни" состоится в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ). Задать интересующие вопросы нижегородцы смогут 16 ноября.

С 14:00 до 15:00 на вопросы горожан ответит директор по реализации АО "Теплоэнерго" Александр Бобров.

С 15:00 до 16:00 пройдёт прямая линия с представителями ООО "УК "Качество жизни". В ней примут участие директор компании Алексей Шувалов, заместитель директора по работе с населением Ирина Сергеева и юрист Виктор Сергеев.

Вопросы спикерам можно направить одним из способов:

— письмом на электронную почту online@pravda-nn.ru;

— сообщением через любой из мессенджеров на номер +7 (999)-141 – 03-36;

— написав в группу "Нижегородской правды" во "ВКонтакте";

— позвонив в указанное время по телефону +7(999) ‑141 – 03-36.