Срочная замена дверных замков с выездом мастера 24/7

Сломался замок на входной железной двери, а вы спешите на работу? Не пытайтесь его вскрыть своими силами, есть риск повредить дверное полотно, а новое стоит недешево. Лучше вызвать мастера службы "Мастер замков", он поможет справиться со сложной ситуацией! Специалист быстро отремонтирует сломанный механизм, поменяет личинку или ручку, а если пожелаете, – заменит замок на двери квартиры с гарантией. Все работы по установке и ремонту запорных систем выполняются профессионально и качественно, а главное – без повреждений! Ваша входная дверь в квартиру не пострадает!

Круглосуточно выезжаем в любую точку Минска, меняем замки быстро, не оставляя следов на дверном полотне. Нет наличных? Не проблема! Принимаем любые формы оплаты услуг: картой, банковским переводом, кредиткой.

Мастера нашей службы:

Мастера нашей компании никогда не задерживаются, приезжают за 20 минут в любую точку Минска и всегда имеют с собой необходимый инструмент для смены замков. Работают в круглосуточном режиме, оказывая комплексные услуги по замене и ремонту дверных замков без перерывов и выходных. Вам не придется ждать утра, чтобы попасть домой. У нас не работают дилетанты и "случайные" люди. Наши мастера знают свое дело. Стоимость ремонта и замены замка на входной металлической двери будет озвучена сразу же, а не по окончании работ, выезд специалиста службы бесплатен.

Когда нужен мастер по замене дверных замков в квартире?

Специалисты нашей службы 24 часа в сутки готовы придти на помощь, – выехать и заменить замок на входной железной двери в следующих ситуациях:

запорный механизм заедает, проворачивается личинка или полностью сломался замок;

ключи от входной двери утеряны или украдены;

модель запорного устройства устарела и не отвечает современным требованиям безопасности;

замок пытались взломать.

Обычно проводится замена личинки, а не всего замка в стальной двери квартиры. По окончании работы клиенту вручается комплект новых ключей.

Подскажем, какой замок лучше подойдет для вашей металлической двери

Не всегда замок во входной металлической двери поддается ремонту, мастеру службы остается единственный вариант – выполнить его замену. Для этих случаев он привозит с собой с десяток типов популярных замков и личинок из качественного металла, чтобы заказчик не терял время на поиски устройства в магазинах.

Мы предлагаем надежные решения от ведущих российских и европейских производителей запорных систем: Моттура и Мэтем, Эльбор и Барьер, Cerber и Cisa. Благодаря обширному каталогу, вы без труда отыщете подходящее по типу, цене и рабочим параметрам устройство. А мы с радостью проконсультируем!

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