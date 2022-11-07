Срочная замена дверных замков с выездом мастера 24/7

Сломался замок на входной железной двери, а вы спешите на работу? Не пытайтесь его вскрыть своими силами, есть риск повредить дверное полотно, а новое стоит недешево. Лучше вызвать мастера службы "Мастер замков", он поможет справиться со сложной ситуацией! Специалист быстро отремонтирует сломанный механизм, поменяет личинку или ручку, а если пожелаете, – заменит замок на двери квартиры с гарантией. Все работы по установке и ремонту запорных систем выполняются профессионально и качественно, а главное – без повреждений! Ваша входная дверь в квартиру не пострадает!
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Специалисты нашей службы 24 часа в сутки готовы придти на помощь, – выехать и заменить замок на входной железной двери в следующих ситуациях:
Обычно проводится замена личинки, а не всего замка в стальной двери квартиры. По окончании работы клиенту вручается комплект новых ключей.
Не всегда замок во входной металлической двери поддается ремонту, мастеру службы остается единственный вариант – выполнить его замену. Для этих случаев он привозит с собой с десяток типов популярных замков и личинок из качественного металла, чтобы заказчик не терял время на поиски устройства в магазинах.
Мы предлагаем надежные решения от ведущих российских и европейских производителей запорных систем: Моттура и Мэтем, Эльбор и Барьер, Cerber и Cisa. Благодаря обширному каталогу, вы без труда отыщете подходящее по типу, цене и рабочим параметрам устройство. А мы с радостью проконсультируем!
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