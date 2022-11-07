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Общество

Первый в России хаб Молодежной платформы стран Шанхайской организации сотрудничества открылся на базе НГЛУ им.Н.А.Добролюбова

16 ноября 2022 15:00  [285] Общество

15 ноября в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А.Добролюбова открылся первый в России хаб Молодежной платформы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) SCOLAR Network  - платформы, объединяющей молодых лидеров из стран ШОС с целью усилить международные связи, стимулировать диалог и способствовать региональному развитию.

В торжественной церемонии открытия хаба приняли участие лично начальник отдела международного молодежного сотрудничества и туризма департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Артем Фомин, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, третий секретарь Представительства МИД РФ В Нижнем Новгороде Анна Чернова и Владимир Тарасов, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода.

Открывая торжественную церемонию, ректор НГЛУ Жанна Никонова подчеркнула, что сегодня Шанхайская организация сотрудничества обеспечивает поддержание комплексной безопасности и стабильности в регионе, стимулирует процветание своих участников, опираясь на их интересы и потребности, и молодежная платформа стран ШОС в своей работе абсолютно созвучна в выполнении этих задач. 

"Ценностная карта SCOLAR Network служит зеркальным отражением миссии НГЛУ, которая состоит в формировании человеческого капитала страны высочайшего качества, подготовке высококвалифицированных профессионалов будущего, способных решать задачи глобального лидерства. Для НГЛУ высокая честь и большая ответственность выступить первым национальным хабом молодежной платформы стран ШОС!", - сказала ректор НГЛУ Жанна Никонова.

"Открытие хаба молодежного волонтерского сообщества SCOLAR – важный шаг в деле укрепления роли молодежи в социально-экономическом развитии стран Шанхайской организации сотрудничества. Это прекрасная возможность объединить усилия молодых лидеров, укрепить международные связи, стимулировать межцивилизационный диалог, завести новые знакомства и обменяться опытом", - отметил Артем Фомин, зачитывая обращение Заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Григория Гурова.

"За лингвистами, за теми, кто выстраивает межкультурную коммуникацию – за этими лидерами будущее. Рад, что в Нижнем Новгороде впервые появилась такая точка, которая объединит нас с большей частью земного шара. Она обеспечит перезагрузку всех процессов: в бизнесе, социальной сфере, в экономике и многих других. Благодаря организаторам и всем участникам сегодняшнего события это становится возможным здесь и сейчас - будущее начинается сегодня", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.   

Поздравления, пожелания и напутствия команде нижегородского хаба онлайн озвучили экс-генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, профессор Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан Рашид Алимов, исполнительный секретарь Делового Совета Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский, заместитель директора Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане Шукрона Раджабова, председатель молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network Виктория Ху, а также представители федеральных органов власти, молодежных и общественных объединений, центров народной дипломатии, журналисты.

"НГЛУ – это очень интернациональный международный университет, сотрудничество платформы SCOLAR Network с университетом началось задолго до открытия хаба. Мы увидели, что молодежь из Нижнего Новгорода весьма любознательная и активно интересуется международной деятельностью", - отметила Виктория Ху.

В ближайших планах работы хаба ШОС SCOLAR Network на базе НГЛУ – Международный молодежный саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, Фестиваль языков и культур стран ШОС, Международная молодежная научно-практическая конференция "Великий шелковый путь: цивилизационное измерение и перспективы развития" и многое другое.

Справка
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, созданная 15 июня 2001 года лидерами пяти стран - России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 34 миллионов квадратных километров – это 60% территории Евразии. Численность населения стран-участниц организации – около 3,4 миллиарда человек.
На данный момент странами-членами ШОС являются 9 государств: Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Иран и Узбекистан. Три страны имеют статус государства-наблюдателя в ШОС: Афганистан, Монголия и Белоруссия. А Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал являются партнерами по диалогу ШОС.
Официальными языками организации являются русский и китайский.

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