"Упрдор Москва - Нижний Новгород" мобилизует 150 единиц спецтехники для зимней работы на нижегородских федеральных трассах

Фото: НИА Нижний Новгород
НИА "Нижний Новгород"
Предстоящей зимой федеральные трассы М-7, Р-177 и Р-158 в Нижегородской области станут обслуживать 150 единиц специальной снегоуборочной техники.
Как сообщили в "ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород", для работы уже заготовлено 55 тыс.тонн противоголоденых материалов. Общая протяженность федералок в регионе составляет 577 км.
На расчистку трасс от снега планируется направлять 63 КДМ, 8 автогрейдеров, 24 трактора со спецоборудованием и другую специальную технику. Порядка 20 видеокамер осуществляют постоянный мониторинг дорожной ситуации.
Ранее сообщалось, что более 220 тонн реагентов использовано на трассах Нижегородской области в ночь на 15 ноября.
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