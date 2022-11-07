"Упрдор Москва - Нижний Новгород" мобилизует 150 единиц спецтехники для зимней работы на нижегородских федеральных трассах Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород"

Предстоящей зимой федеральные трассы М-7, Р-177 и Р-158 в Нижегородской области станут обслуживать 150 единиц специальной снегоуборочной техники.

Как сообщили в "ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород", для работы уже заготовлено 55 тыс.тонн противоголоденых материалов. Общая протяженность федералок в регионе составляет 577 км.

На расчистку трасс от снега планируется направлять 63 КДМ, 8 автогрейдеров, 24 трактора со спецоборудованием и другую специальную технику. Порядка 20 видеокамер осуществляют постоянный мониторинг дорожной ситуации.

Ранее сообщалось, что более 220 тонн реагентов использовано на трассах Нижегородской области в ночь на 15 ноября.