Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Выплата прожиточного минимума при банкротстве физического лица

16 ноября 2022 16:45  [260]

С началом банкротства должник теряет право управлять своими активами — они, в том числе денежные доходы, переходят под контроль финансового управляющего. Все имущество включается в конкурсную массу, затем реализуется на торгах в счет погашения долгов.

Закон не запрещает должнику с официальной зарплатой стать банкротом, однако весь доход будет находиться в ведении управляющего. Но гуманность закона предполагает, что должник и его иждивенцы будут получать ежемесячное денежное содержание. В нюансах вопроса поможет разобраться эскперт центра по банкротству bankrotcentre.ru.

Выплата прожиточного минимума при банкротстве физического лица

Полномочия управляющего при банкротстве

В среднем процедура банкротства длится от полугода до 9 месяцев — именно на это время должник теряет право самостоятельного управления имуществом (сюда входит зарплата, пенсия, дивиденды, доли в компаниях, недвижимость, другое ценное имущество). Счета должника блокируются, деньги переводятся на специальный счет, куда впоследствии будут перечисляться доходы потенциального банкрота и средства от реализации имущества. На имя работодателя управляющий направляет уведомление о перечислении зарплаты должника на новые реквизиты.

Скрыть доходы не получится: финансовый управляющий направляет запрос в ФНС, ведомство предоставляет ему перечень счетов должника.

Пенсия и социальные выплаты на спецсчет не переводятся.

Нельзя использовать деньги со спецсчета в личных целях: это ответственность и управляющего, и банка, где открыт счет. Так, банк, даже если является кредитором, не имеет права снимать деньги со счета для погашения кредита.

Блокировка и аресты счетов и карт снимаются после признания гражданина банкротом, к нему возвращается право самостоятельного управления финансами и имуществом.

Можно ли сохранить зарплату при банкротстве

Личной инициативы управляющего или должника недостаточно, чтобы снять деньги со спецсчета: нужны основания, подтвержденные документально. Для этого необходимо подать ходатайство о выдаче денег должнику и членам его семьи в Арбитражный суд.

Если суд удовлетворит ходатайство, финансовый управляющий выделяет деньги на содержание должника и его иждивенцев (если такие есть).

Можно ли скрыть доход

Такое возможно в теории, но на практике подобные действия несут за собой весьма негативные последствия.

Финансовый управляющий проверяет статус занятости должника, размер его официальной зарплаты до и после банкротства (например, резкое снижение доходов вызовет обоснованные подозрения). Суд может усмотреть в этом факт недобросовестности, признает должника банкротом, но откажет в списании долгов.

Основания для выделения денег должнику

Банкрот не останется без денег и крыши над головой, ежемесячно на него и каждого иждивенца будет выделяться денежная сумма в размере регионального прожиточного минимума.

Дополнительные средства выделяются на следующие нужды:

  • оплата услуг ЖКХ, социального найма или аренды жилья;
  • компенсация затрат на лечение должника и его иждивенцев;

Есть доходы, которые не переходят под контроль управляющего в соответствии с ФЗ-229:

  • алименты и пособия для детей;
  • компенсация вреда здоровью должника;
  • пенсия по потере кормильца;
  • материальная помощь с места работы;
  • материнский капитал;
  • компенсация пострадавшим от ЧС.

Доходы супруга и близких родственников (дети или родители) должника в конкурсную массу не включаются.

Нюансы по выплате прожиточного минимума

До того, как начать процесс, стоит обсудить с юристами некоторые моменты, которые могут вызвать споры со стороны кредиторов:

  • поскольку алименты не включаются в конкурсную массу, кредиторы имеют право оспорить сумму выплаты, если она необоснованно высока по отношению к официальному доходу (например, алименты на одного ребенка в размере 50000 р. при зарплате в 70000 р.);
  • по закону на содержание должника деньги выделяются ежемесячно, но сроки не всегда соблюдаются из-за банковских бюрократических проволочек.

Хотите инициировать банкротство, но есть сомнения по поводу качества жизни во время процедуры? Опасаетесь, что можете остаться без средств к существованию? Позвоните нам, мы обязательно проконсультируем вас обо всех нюансах банкротства и предоставим качественную юридическую поддержку.

Материал подготовлен компанией "БАНКРОТЦЕНТР - ПОМОЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПОСИЛЬНЫХ ДОЛГОВ BANKROTCENTRE.RU"

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
*На правах рекламы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph