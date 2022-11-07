Выплата прожиточного минимума при банкротстве физического лица

С началом банкротства должник теряет право управлять своими активами — они, в том числе денежные доходы, переходят под контроль финансового управляющего. Все имущество включается в конкурсную массу, затем реализуется на торгах в счет погашения долгов.

Закон не запрещает должнику с официальной зарплатой стать банкротом, однако весь доход будет находиться в ведении управляющего. Но гуманность закона предполагает, что должник и его иждивенцы будут получать ежемесячное денежное содержание. В нюансах вопроса поможет разобраться эскперт центра по банкротству bankrotcentre.ru.

Полномочия управляющего при банкротстве

В среднем процедура банкротства длится от полугода до 9 месяцев — именно на это время должник теряет право самостоятельного управления имуществом (сюда входит зарплата, пенсия, дивиденды, доли в компаниях, недвижимость, другое ценное имущество). Счета должника блокируются, деньги переводятся на специальный счет, куда впоследствии будут перечисляться доходы потенциального банкрота и средства от реализации имущества. На имя работодателя управляющий направляет уведомление о перечислении зарплаты должника на новые реквизиты.

Скрыть доходы не получится: финансовый управляющий направляет запрос в ФНС, ведомство предоставляет ему перечень счетов должника.

Пенсия и социальные выплаты на спецсчет не переводятся.

Нельзя использовать деньги со спецсчета в личных целях: это ответственность и управляющего, и банка, где открыт счет. Так, банк, даже если является кредитором, не имеет права снимать деньги со счета для погашения кредита.

Блокировка и аресты счетов и карт снимаются после признания гражданина банкротом, к нему возвращается право самостоятельного управления финансами и имуществом.

Можно ли сохранить зарплату при банкротстве

Личной инициативы управляющего или должника недостаточно, чтобы снять деньги со спецсчета: нужны основания, подтвержденные документально. Для этого необходимо подать ходатайство о выдаче денег должнику и членам его семьи в Арбитражный суд.

Если суд удовлетворит ходатайство, финансовый управляющий выделяет деньги на содержание должника и его иждивенцев (если такие есть).

Можно ли скрыть доход

Такое возможно в теории, но на практике подобные действия несут за собой весьма негативные последствия.

Финансовый управляющий проверяет статус занятости должника, размер его официальной зарплаты до и после банкротства (например, резкое снижение доходов вызовет обоснованные подозрения). Суд может усмотреть в этом факт недобросовестности, признает должника банкротом, но откажет в списании долгов.

Основания для выделения денег должнику

Банкрот не останется без денег и крыши над головой, ежемесячно на него и каждого иждивенца будет выделяться денежная сумма в размере регионального прожиточного минимума.

Дополнительные средства выделяются на следующие нужды:

оплата услуг ЖКХ, социального найма или аренды жилья;

компенсация затрат на лечение должника и его иждивенцев;

Есть доходы, которые не переходят под контроль управляющего в соответствии с ФЗ-229:

алименты и пособия для детей;

компенсация вреда здоровью должника;

пенсия по потере кормильца;

материальная помощь с места работы;

материнский капитал;

компенсация пострадавшим от ЧС.

Доходы супруга и близких родственников (дети или родители) должника в конкурсную массу не включаются.

Нюансы по выплате прожиточного минимума

До того, как начать процесс, стоит обсудить с юристами некоторые моменты, которые могут вызвать споры со стороны кредиторов:

поскольку алименты не включаются в конкурсную массу, кредиторы имеют право оспорить сумму выплаты, если она необоснованно высока по отношению к официальному доходу (например, алименты на одного ребенка в размере 50000 р. при зарплате в 70000 р.);

по закону на содержание должника деньги выделяются ежемесячно, но сроки не всегда соблюдаются из-за банковских бюрократических проволочек.

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Материал подготовлен компанией "БАНКРОТЦЕНТР - ПОМОЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПОСИЛЬНЫХ ДОЛГОВ BANKROTCENTRE.RU"

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