Около 200 тысяч человек получили медпомощь от Государственной стоматологии Нижегородской области в 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород"

"Областная стоматологическая поликлиника" с начала года оказала медпомощь почти 200 тыс. жителям. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.

В состав медучреждения входит 13 филиалов, которые расположены во всех районах Нижнего Новгорода, а также в Кстове. Ежедневно в них принимают, в среднем, около 3,5 тысячи пациентов.

По словам главного врача поликлиники Сании Сорокиной, во всех 13 структурных подразделениях ежегодно проводятся капитальные и текущие ремонты. На эти цели медучреждение выделяет 15 млн рублей каждый год. Руководство медорганизации старается ставить в приоритет закупку нового оборудования для филиалов.

"В нескольких филиалах недавно была обновлена зона ожидания: мы закупили и установили новую мебель, в том числе телевизоры и пеленальные столы. Кроме того, разработана навигация в едином стиле: информационные стенды, электронные табло с расписанием работы врачей, указатели кабинетов и лестничных маршев", – рассказала Сания Сорокина.

Ранее сообщалось, что государственная стоматология Нижегородской области включилась в программу онкоскрининга.