Ликвидация 660 свалок завершена в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Промежуточные итоги работы по по ликвидации несанкционированных свалок в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области" подведены в регионе.

Как рассказал глава нижегородского минэкологии Денис Егоров, на сегодняшний день уже ликвидировано 660 свалок из 683 выявленных в текущем году.

"План будет выполнен. Кроме того, благодаря экономии бюджетных средств удалось дополнительно ликвидировать еще 83 свалки", - сказал Денис Егоров.

Общий объем отходов 683-х выявленных свалок на площади 143,09 га превышает 1,05 млн куб. м. Общая сумма затрат на их ликвидацию в рамках госпрограммы, с учетом местных бюджетов составит 177,8 млн рублей.

В министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что в 2021 году было ликвидировано 507 несанкционированных свалок отходов объемом 112,9 тыс. кубометров на площади 84,7 га. Дополнительно органы местного самоуправления за счет собственных средств ликвидировали еще 119 несанкционированных свалок отходов.

В 2023 году совместно с муниципальными образованиями продолжится работа по ликвидации свалок объемом свыше 1 000 куб. метров, для этих целей в проекте закона об областном бюджете предусмотрено 100 млн рублей.

Ранее свалку строительных отходов убрали в деревне Крутая после предостережения от Росприроднадзора.