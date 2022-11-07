Подвиги нижегородцев в ходе спецоперации. Михаил Солянинов Общество

НИА "Нижний Новгород"

Прапорщик полиции, сотрудник ОМОН Михаил Солянинов участвовал в специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, герой-нижегородец ценой своей жизни спас боевых товарищей.

25 февраля 2022 года при выполнении служебно-боевых задач отряд вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Украинские нацисты обстреливали наших военнослужащих из минометов. Боец ОМОНа Михаил Солянинов закрыл своим телом ударную волну, вызванную упавшим снарядом, и ценой своей жизни спас боевых товарищей.

Его подвиг - образец настоящего мужества, отваги и бесстрашия. Боец выполнил свой служебный долг, защищая Родину. Указом Президента РФ Михаил Солянинов награжден орденом Мужества посмертно.

Мемориальная доска с именем прапорщика полиции Михаила Солянинова установлена на фасаде Каликинской школы Борского района Нижегородской области.

Напомним, что уроженец Навашина Роман Черемухин награжден медалью "Золотая Звезда" за героизм в ходе СВО.