Нижегородская область вошла в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов РФ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, рейтинг, составленный по поручению президента РФ Владимира Путина, был представлен на заседании комиссии Госсовета по направлению "Наука" под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

По словам вице-премьера, рейтинг станет эффективным инструментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с точки зрения объективной оценки развития отрасли на местах и понимания направлений, которые необходимо усилить.

Также Дмитрий Чернышенко добавил, что рейтинг позволит регионам разработать собственные инновационные технологии и ускорить достижение технологического суверенитета

При составлении перечня анализировались 33 показателя, сгруппированные по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, научно-технологическому развитию в регионе уделяется больше внимание. Так, работает Нижегородский НОЦ, создан технологический центр "Квантовая долина", ведется подготовка к строительству IT-кампуса.

Рейтинг станет ежегодным и будет публиковаться до 1 октября. Также к декабрю будет сформирована рабочая группа, которая будет составлять следующий Национальный рейтинг и при необходимости оптимизировать методику его формирования.