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Культура и отдых

ЦТМ проведет благотворительный показ спектакля "Катапульта"

16 ноября 2022 19:08  [258] Культура и отдых
Фото: Анастасия Пономарева

Фото: Анастасия Пономарева

НИА "Нижний Новгород"

Центр театрального мастерства 20 ноября организует благотворительный показ спектакля "Катапульта".

Постановкой по одноименной пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского занимался главный режиссер ЦТМ заслуженный артист РФ Александр Сучков в команде с художником-постановщиком Ольгой Кузнецовой и художником по свету Максимом Бирюковым. 

Главный герой истории – 41-летний Вадим, человек несчастливый и невезучий. Жена с ним развелась, работы нет, да и друзей, видимо, не осталось. Внимательный к другим и ранимый, он никак не может построить свою жизнь в мире, пропитанном соревнованием и амбициями. "Как продолжать делать маленькие добрые шаги, когда проще сделать большой шаг навстречу злу?" – один из основных вопросов постановки. 

В спектакле заняты актеры нижегородских театров: Александр Калугин, Екатерина Беляева, Алена Баранова, Вера Фокова, Федор Боровков и Антон Парамонов (работают в дубле), Евгений Пыхтин. А также музыканты,  сопровождающие действие хитами середины 80-х и 90-х годов: Алексей Тихомиров, Георгий Фролов и Юрий Малышев. 

Средства от продажи билетов поступят в благотворительный фонд "Время РАСсвета". Начало в 18:00.

Возрастная категория: 18+. Продолжительность с антрактом – 2 часа 20 минут. Билеты на благотворительный и другие показы до конца года – на сайте ЦТМ: https://ctm-nn.ru/

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО "Российский фонд культуры".  

Ранее Центр театрального мастерства представил спектакль "Герои среди нас" в нижегородском драмтеатре.

 

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