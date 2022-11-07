Нижегородские зерновые хозяйства получили субсидию из федерального бюджета в объеме 235 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Зерновым хозяйствам Нижегородской области в 2022 году предоставлены субсидии в объеме 235 млн рублей, позволяющие частично компенсировать разницу между себестоимостью и ценой продажи зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По данным регионального минсельхоза, 40 тыс. тонн зерна заложено на хранение в государственный интервенционный фонд в Нижегородской области. Зерно будет храниться на площадках Сергачского элеватора и Володарского мукомольного комбината.

"В этом году совместно с "Объединенной зерновой компанией", которая выступает государственным агентом по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, мы проводим работу по закладке зерновой продукции в государственный интервенционный фонд. Для этих целей определены площадки Сергачского элеватора и Володарского мукомольного комбината. Предприятия были аккредитованы на хранение зерна в общем объеме 85 тысяч тонн, из них 40 тыс. тонн уже заложены", - рассказал Николай Денисов.

Ранее сообщалось, что урожай зерновых в Нижегородской области на 35% превысил прошлогодние показатели.