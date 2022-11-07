Нетрезвый житель Княгининского района угнал автомобиль Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

К сотрудникам полиции обратилась женщина, которая сообщила об угоне автомобиля Lada в одном из сел Княгининского района Нижегородской области.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, сотрудники полиции оперативно выявили и задержали подозреваемого.

Им оказался местный 27-летний гражданин. Как полагают следователи, он угнал авто для поездки в магазин за спиртными напитками. Примечательно, что у мужчины нет водительского удостоверения. Угнанный автомобиль подозреваемый в итоге бросил, поскольку не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

По факту угона возбудили уголовное дело подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина угнал иномарку и сбил пешехода в Нижнем Новгороде.