Нетрезвый житель Княгининского района угнал автомобиль

Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
К сотрудникам полиции обратилась женщина, которая сообщила об угоне автомобиля Lada в одном из сел Княгининского района Нижегородской области.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, сотрудники полиции оперативно выявили и задержали подозреваемого.
Им оказался местный 27-летний гражданин. Как полагают следователи, он угнал авто для поездки в магазин за спиртными напитками. Примечательно, что у мужчины нет водительского удостоверения. Угнанный автомобиль подозреваемый в итоге бросил, поскольку не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.
По факту угона возбудили уголовное дело подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина угнал иномарку и сбил пешехода в Нижнем Новгороде.
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