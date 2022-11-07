Дом народного единства отправил очередной гуманитарный груз для мобилизованных нижегородцев Общество

Фото: Дом народного единства

НИА "Нижний Новгород"

Очередной гуманитарный груз с теплыми вещами отправлен для мобилизованных нижегородцев. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.

Согласно информации, партии с необходимой экипировкой и вещами отправлены в Мулино, а также в Дзержинск, Владимирскую и Ярославскую область, где проходят подготовку нижегородские мобилизованные.

В сборе гуманитарной помощи участвуют нижегородцы, представители депутатского корпуса. Большую поддержку оказывает председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

По словам руководителя нижегородского Дома народного единства Константина Исаева, поддержка военнослужащих оказывается на системном уровне.

"В зоне особого внимания сейчас – теплые вещи, сапоги, спальные мешки. В ближайшие дни будет отправлена еще одна крупная партия. И, конечно, не останавливаем работу по заявкам командиров воинских частей", - рассказал Константин Исаев.

Ранее сообщалось, что нижегородцы отправили очередную партию гуманитарного груза для участников СВО.