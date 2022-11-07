Т Плюс повышает эффективность Новогорьковской ТЭЦ Экономика

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород"

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" смонтирован и введен в эксплуатацию новый регенеративный воздухоподогреватель котла №6. Реализованный инвестиционный проект стоимостью 85,4 млн рублей повысит эффективность работы станции за счет снижения присосов и перетоков воздуха по газовому тракту котлоагрегата.

Регенеративный воздухоподогреватель (РВП) – устройство в составе котлоагрегата, в котором направляемый в топку котла воздух предварительно нагревается отходящими из нее дымовыми газами. Использование их теплоты повышает КПД котла и снижает температуру уходящих газов, что в свою очередь обеспечивает нормативный режим работы дымовой трубы с увеличением ее ресурса.

"Производительность котла №6 составляет 420 т/ч. Ввод нового РВП повысит надежность работы оборудования и минимизирует присосы холодного воздуха в газовый тракт котла, что обеспечит снижение удельных расходов топлива на производство электроэнергии. Это улучшит технико-экономические показатели ТЭЦ и повысит стабильность поставки ресурса нашим клиентам", – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Ренат Валиуллин.