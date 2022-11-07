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Общество

Гриб из Красной книги России обнаружили в нижегородском парке "Швейцария"

17 ноября 2022 11:58  [858] Общество

Фото: парк "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Гриб грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб из Красной книги России впервые обнаружили в нижегородском парке "Швейцария". Об этом представители парка рассказали в соцсетях.

Согласно информации, его обнаружение является редчайшим явлением для городских парков. Гриб обнаружил садовник, который проводил санитарно-оздоровительные работы в дубовой роще.

Внешне гриб похож на завитки бараньей шерсти, а по цвету напоминает оперение экзотической птицы.

Несмотря на то, что гриб считается съедобным, его сбор запрещен из-за внесения в Красную книгу. Представители парка просят нижегородцев сообщать в администрацию "Швейцарии" в случае нахождения такого гриба.



Также горожанам напомнили, что уничтожение и умышленное повреждение краснокнижных грибов и растений преследуется по закону.

Ранее сообщалось, что редкие виды растений найдены в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Грифола курчавая (мейтаке) – паразитирующий условно-съедобный гриб, произрастающий на сухостоях и у основания стволов лиственных деревьев (дубов, вязов и кленов). Для потребления в пищу, пригодны только молодые плодовые тела, поскольку перезревшие экземпляры имеют жесткую структуру и горьковатый привкус.

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Теги:
Парк Швейцария Природа
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