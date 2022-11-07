Программу поддержки предпринимателей Нижнего Новгоорода продлили на 2023 год

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
НИА "Нижний Новгород"
Программа поддержки предпринимателей Нижнего Новгорода будет продолжена и в 2023 году. Об это сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Как отметил мэр, в администрации сохраняется весь действующий комплекс мер для развития малого и среднего бизнеса.
В том числе, речь идет об упрощенном порядке заключения договоров на размещение летних площадок, предоставления альтернативного места для торговли на территории города.
Также поддержка включает в себя упрощенный порядок продления договора на размещение НТО до 2029 года, продление до 5 лет договора на организацию ярмарок.
Ранее сообщалось, что поддержка муниципальных программ помощи малому бизнесу увеличена более чем в 10 раз.
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