Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Принцип устройства светового короба

17 ноября 2022 12:38  [106]

Световые короба – популярная разновидность рекламы, которая привлекает потенциальных клиентов даже в условиях низкой освещенности. Ее часто используют при оформлении интерьеров компаний, заведений, торговых и офисных центров. На примере световых коробов ПК «Фаворит» мы рассмотрим принцип устройства конструкций и поговорим об их отличительных особенностях, разновидностях и материалах изготовления.

световой короб

Как устроен световой короб?

Основой светового короба является металлический каркас. От его прочности зависит долговечность и износостойкость всей конструкции, а также возможности ее монтажа. Именно на металлических элементах фиксируются крепежи, которые в дальнейшем используются при установке короба на различные поверхности. Что же касается стенок изделия, то они могут быть выполнены из нескольких материалов:

  • оргстекло;
  • поликарбонат;
  • баннерная ткань.

Число светопропускающих панелей зависит от конструкции изделия и задач, которые оно решает. В зависимости от этого критерия различают одно- и двухсторонние световые короба с одной или двумя рабочими поверхностями соответственно. Первые чаще всего крепятся к стенам, вторые используются при напольной установке.

На каждой рабочей стороне светового короба размещаются рекламные материалы. Между светопропускающими панелями находится внутренняя подсветка – как правило, светодиодная, разной интенсивности. Питание может быть автономным или требующим подключения рекламного объекта к постоянному источнику энергии.

Как дизайн световых коробов сказывается на их конструкции?

Если принцип устройства лайтбоксов идентичен, то в зависимости от дизайна объектов они могут изготавливаться из разных материалов, иметь индивидуальное количество рабочих поверхностей и характеризоваться специфическими вариациями подсветки. Последняя может быть классической желтой или разноцветной.

Большинство световых коробов имеют прямоугольную или квадратную форму, однако встречаются и нестандартные модели и уникальной геометрией. Это сказывается на конструкции лайтбокса – прежде всего, на каркасе, размещении подсветки и производстве светопропускающих панелей. Поэтому первым этапом изготовления световых коробов является разработка и согласование проекта – от него зависит стоимость объекта и сложность его создания.

При оформлении интерьеров и пространств используются как массивные, так и ультратонкие лайтбоксы. Толщина последних может не превышать 10 см. Такие модели используются для интерьерной рекламы, оформления выставок, декора и решения комплекса задач в области дизайна. От веса, габаритов конструкции и материалов ее изготовления зависят способы крепления и потенциал размещения рекламных объектов.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
*На правах рекламы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph