Принцип устройства светового короба

Световые короба – популярная разновидность рекламы, которая привлекает потенциальных клиентов даже в условиях низкой освещенности. Ее часто используют при оформлении интерьеров компаний, заведений, торговых и офисных центров. На примере световых коробов ПК «Фаворит» мы рассмотрим принцип устройства конструкций и поговорим об их отличительных особенностях, разновидностях и материалах изготовления.

Как устроен световой короб?

Основой светового короба является металлический каркас. От его прочности зависит долговечность и износостойкость всей конструкции, а также возможности ее монтажа. Именно на металлических элементах фиксируются крепежи, которые в дальнейшем используются при установке короба на различные поверхности. Что же касается стенок изделия, то они могут быть выполнены из нескольких материалов:

оргстекло;

поликарбонат;

баннерная ткань.

Число светопропускающих панелей зависит от конструкции изделия и задач, которые оно решает. В зависимости от этого критерия различают одно- и двухсторонние световые короба с одной или двумя рабочими поверхностями соответственно. Первые чаще всего крепятся к стенам, вторые используются при напольной установке.

На каждой рабочей стороне светового короба размещаются рекламные материалы. Между светопропускающими панелями находится внутренняя подсветка – как правило, светодиодная, разной интенсивности. Питание может быть автономным или требующим подключения рекламного объекта к постоянному источнику энергии.

Как дизайн световых коробов сказывается на их конструкции?

Если принцип устройства лайтбоксов идентичен, то в зависимости от дизайна объектов они могут изготавливаться из разных материалов, иметь индивидуальное количество рабочих поверхностей и характеризоваться специфическими вариациями подсветки. Последняя может быть классической желтой или разноцветной.

Большинство световых коробов имеют прямоугольную или квадратную форму, однако встречаются и нестандартные модели и уникальной геометрией. Это сказывается на конструкции лайтбокса – прежде всего, на каркасе, размещении подсветки и производстве светопропускающих панелей. Поэтому первым этапом изготовления световых коробов является разработка и согласование проекта – от него зависит стоимость объекта и сложность его создания.

При оформлении интерьеров и пространств используются как массивные, так и ультратонкие лайтбоксы. Толщина последних может не превышать 10 см. Такие модели используются для интерьерной рекламы, оформления выставок, декора и решения комплекса задач в области дизайна. От веса, габаритов конструкции и материалов ее изготовления зависят способы крепления и потенциал размещения рекламных объектов.

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