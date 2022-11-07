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Экономика

Дума Дзержинска поддержала обращение по субсидиям на школьное питание и государственной итоговой аттестации

17 ноября 2022 12:55  [176] Экономика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

НИА "Нижний Новгород"

На очередном заседании комитета по социальным вопросам Думы Дзержинска под председательством Александра Терентьева депутаты рассмотрели десять вопросов повестки. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Члены комитета одобрили предложения администрации выйти в вышестоящие органы власти с обращениями. Одно из них предлагает обеспечить бесплатное питание детям - инвалидам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета. 

"Понимая, с одной стороны, что возможности нашего бюджета не позволяют обеспечить эту льготу, и, с другой стороны, осознавая важность поддержки этой категории жителей Дзержинска, депутаты решили обратиться к губернатору и надеются на содействие", - пояснил Александр Терентьев. 

Обращение будет направлено к губернатору региона Глебу Никитину. 

Во втором обращении – к министру просвещения РФ и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования - речь идет о просьбе изменить Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в отношении предмета "математика". А именно - предоставить выпускникам право выбирать как один уровень сдачи ЕГЭ по математике (базовый или профильный), так и оба уровня одновременно.

Сейчас в законе закреплено право выбора базового или профильного уровня. В результате часть школьников, снижая для себя риск, выбирают базовый экзамен, что отсекает для них возможность поступления в вузы технического направления, в том числе и наших – Дзержинского политехнического института. По мнению депутатов, изменение нормы позволит выпускникам расширить возможности выбора учебного заведения при поступлении в вузы.

Документы будут рассмотрены на ближайшем заседании депутатского корпуса. Также с рекомендацией "принять" вынесен на рассмотрение Гордумы  проект решения об утверждении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2023 год. 

Еще одной темой, которая вызвала обсуждение, стал вопрос о молодежном центре "Спутник". Ранее комитет дал поручение провести вторую экспертизу состояния здания, поскольку депутаты поставили под сомнение результаты первой экспертизы, которая сделала вывод о 100-процентной ветхости строения.

Как проинформировала депутатов начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Анна Куликова, техническое задание для экспертизы будет разработано до конца года, а сами работы будут проводиться уже в 2023 году. Члены комитета попросили максимально четко обозначить сроки работ, а также представить техзадание. По их мнению, задуманное нужно сделать как можно быстрее, поскольку нахождение в законсервированном виде не идет на пользу зданию, которое, возможно, получится вернуть в эксплуатацию.

"Спутник" - это объект культурного наследия нашего города, мы бы не хотели его потерять", - подчеркнул Александр Терентьев. 

Помимо этого, Анна Куликова рассказала о том, как работает обновленный стадион "Пионер", где в этом году был открыт физкультурно – оздоровительный комплекс открытого типа.  В ответ на вопрос депутатов, она уточнила, что зимой здесь будет залит каток. 

Также начальник управления доложила о ходе строительства центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, который возводится на улице Буденного по соседству с новым зданием школы №2. Он будет иметь региональное подчинение. По словам начальника управления, сейчас ведется устройство фундаментов трех блоков, из которых будет состоять здание. Строительство объекта стоимостью более 1 млрд рублей должно завершиться в декабре следующего года. 

Члены комитета отметили, что в Дзержинске начата реализация двух крупных проектов – центра спортивной подготовки и школы №10. Они включили в план работ комитета на следующий год посещение обеих строительных площадок. 

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Теги:
Городская дума Дзержинск
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