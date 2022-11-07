Пожилая женщина погибла в ДТП с полицейской машиной в Сарове Происшествия

Фото: Затононовости Саров, vk.com/zatonovosti

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Сарове 16 ноября произошла смертельная авария с участием автомобиля полиции. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП случилось в 13:35 на перекрёстке улиц Зернова и Московской. Сообщается, что полицейская "Лада Гранта" проезжала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора с сиреной и включенным проблесковым маячком - и столкнулась с автомобилем KIA.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки. 53-летняя женщина, находящаяся за рулём KIA, была госпитализирована с ушибом и растяжением связок шейного отдела позвоночника. У 30-летней пассажирки медики диагностировали ушиб и гематому волосистой части головы. Находящаяся на заднем сидении 79-летняя женщина получила смертельное ранение.

Ранее сообщалось, что автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, перевернулся в кювет на дороге недалеко от населённого пункта Туртапки Ардатовского района. В больнице находятся 9 человек.