Пожилая женщина погибла в ДТП с полицейской машиной в Сарове

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В Сарове 16 ноября произошла смертельная авария с участием автомобиля полиции. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП случилось в 13:35 на перекрёстке улиц Зернова и Московской. Сообщается, что полицейская "Лада Гранта" проезжала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора с сиреной и включенным проблесковым маячком - и столкнулась с автомобилем KIA.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки. 53-летняя женщина, находящаяся за рулём KIA, была госпитализирована с ушибом и растяжением связок шейного отдела позвоночника. У 30-летней пассажирки медики диагностировали ушиб и гематому волосистой части головы. Находящаяся на заднем сидении 79-летняя женщина получила смертельное ранение.
Ранее сообщалось, что автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, перевернулся в кювет на дороге недалеко от населённого пункта Туртапки Ардатовского района. В больнице находятся 9 человек.
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