Депутаты проводят мониторинг капитального ремонта школ в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

НИА "Нижний Новгород"

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов совместно с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Владимиром Беспаловым посетили деревню Ковригино в Городецком округе, где в настоящее время ведется капитальный ремонт сельской школы.

Как рассказал директор образовательного учреждения Александр Шорин, в школе уже выполнена замена окон, ремонт кровли, ремонт отмостки, утепление фасада и демонтажные работы внутри школы. Одновременно ведутся работы внутри здания по замене системы отопления, канализации, общестроительные работы.

"До конца 2022 года запланировано выполнить замену и пусконаладочные работы системы отопления, завершить этап по замене канализации и водоснабжения, а также системы электроснабжения здания, завершить ремонт входных групп и замену наружных дверей", - отметил он.

По словам главы Городецкого округа, секретаря местного отделения "Единой России" Александра Мудрова, в настоящее время есть сложности с поставкой сантехнического оборудования запорной арматуры для систем отопления.

"Объект очень важный: масштаб запланированных работ впечатляет, поэтому их выполнение требует усиленного контроля. Подрядная организация ориентирована на решение проблем по приобретению и поставке стройматериалов в самые короткие сроки. Но в 2023-й год объект должен вступить со 100-процентной готовностью к проведению внутренних отделочных работ. Мониторинг будем продолжать и регулярно следить за ходом работ", - заявил он.

Капремонт не проводился в школе более 35 лет, с момента ввода ее в эксплуатацию. В этом году Ковригинская школа попала в десятку школ области, где ремонт проводится в рамках федерального проекта по модернизации школьных систем образования.

"Регулярно бываю здесь и слежу за качеством и сроками выполнения работ. Уже видны внешние изменения: решен вопрос с тепловым контуром, завершены фасадные работы, вставлены новые окна, - отметил Артем Кавинов по итогам визита. – Договорились о некоторых важных рабочих моментах. В частности, предложил увеличить число рабочих на объекте, а также перенести часть работ на более теплый, весенний период и полноценно сосредоточиться на внутренней отделке. Объем работ предстоит огромный, но школа должна быть сдана в срок".

"Работы начались летом. Сегодня изменения – даже чисто внешние – большие. Эти положительные моменты отметили и представители депутатского корпуса, и местной власти. Однако есть и ряд вопросов, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. При условии общего контроля за ходом работ, непосредственно за работой подрядчика, я уверен, что ремонт школы завершится в нормативные сроки, определенные контрактом", - сказал Владимир Беспалов.

Капитальный ремонт в рамках федеральной программы ведется и в гимназии №25 им. Пушкина Нижнего Новгорода. Во время очередного выезда на объект качество и сроки выполнения работ проверил секретарь местного отделения "Единой России" Советского района, депутат регионального парламента Юрий Балашов.

Здание школы построено в 1939 году и давно требовало ремонта. Работы в учебном заведении стартовали в июле текущего года. На данный момент в гимназии произведен монтаж стояков отопления по этажам, в помещениях установлены радиаторы. Завершена замена деревянных оконных блоков на пластиковые окна на всех этажах, проводятся электротехнические работы, штукатурные и другие отделочные работы, выполнена заливка фундамента на крыльце главного входа.

Депутат пообщался с руководством учреждения, обсудил ход ремонта, объем поставленных задач и планы по их исполнению. Из существующих вопросов – отсутствие в муниципальном контракте работ по вентиляции, но данные работы планируется выполнить в рамках дополнительных работ к основному контракту.

В гимназии обучается более 600 детей. Капитальный ремонт школы должен быть завершен летом 2023 года.

"Программа капремонта школ, инициированная "Единой Россией" и вошедшая в народную программу партии, – хороший социальный проект, который помогает создавать современные образовательные пространства. Уверен, что в новом учебном году учащиеся гимназии придут в обновленную, комфортную, современную школу", – отметил Юрий Балашов.

Напомним, создать федеральную программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на XX Съезде "Единой России". Партия обеспечила выделение средств из федерального бюджета на ее реализацию.

Федеральная программа капитального ремонта школ в Нижегородской области реализуется вместе с региональной программой, которая включает в себя и школы, и детские сады.

Строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа". В рамках работы "партийного десанта" депутаты всех уровней и ответственные от отделений "Единой России" контролируют качество и сроки работ на объектах.