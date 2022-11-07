Финал турнира "Лучший в профессии" стартовал в Теплоэнерго

Фото: пресс-служба компании
НИА "Нижний Новгород"
Финалы корпоративных соревнований профессионального мастерства "Лучший в профессии" стартовали в АО "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Предприятие определит победителей в 16 номинациях по ключевым для рабочим профессиям. В ходе соревнований сотрудники, прошедшие предварительный отбор в своих структурных подразделениях, должны продемонстрировать профессиональные знания и навыки. Всего в этом году в финал по своим номинациям прошли более 100 сотрудников.
Сегодня в знании тонкостей профессий соревнуются электрогазосварщики, аппаратчики химводоочистки и слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Соревнования "Лучший в профессии" выявят также лучших электромонтеров, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике метрологии, операторов котельных и операторов тепловых пунктов, слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования котельных, машинистов насосных установок и машинистов котлов. Кроме того, по отдельному протоколу в четырех номинациях определятся лучшие водители.
Соревнования профессионального мастерства "Лучший в профессии" проводятся в АО "Теплоэнерго" с 2019 года. В этом году они будут проходить до 25 ноября. Награждение лауреатов традиционно будет приурочено ко Дню энергетика, который отмечается в России в конце декабря.
В каждой из номинаций соревнования "Лучший в профессии" присуждается первое, второе и третье места. Призеры соревнований в течение всего следующего года будут получать персональную надбавку — 30%, 20% и 15% от оклада/часовой тарифной ставки за 1, 2 и 3 места соответственно.
Фотографии победителей будут размещены в Галерее лучших работников АО "Теплоэнерго" с выплатой премии.
Напомним, на прошедшем 27 октября этого года Областном конкурсе профессионального мастерства среди электромонтеров сферы ЖКХ три из четырех возможных призовых мест, включая первое, заняли электромонтеры из АО "Теплоэнерго".
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